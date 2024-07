La escuela zamorana de futuras estrellas de cine entra en escena

"Silencio, se rueda", en Zamora y con niños y adolescentes como protagonistas. La Escuela de Cine ha echado a andar una nueva edición en la Residencia Juvenil Doña Urraca, donde esta semana se dan cita medio centenar de menores de 10 a 13 años procedentes de distintos puntos de Castilla y León y la próxima lo hará en una segunda edición del curso otros cincuenta, pero de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.

Se trata de una de las actividades más demandadas de la oferta del Verano Joven de la Junta de Castilla y León y de anteriores ediciones del curso han salido jóvenes que con el tiempo han llegado a pisar la alfombra rosa de los Goya y han actuado en películas que han objetivo la codiciada estatuilla del cine española.

El curso lo ha visitado este jueves la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, la zamorana Estela López, que se ha interesado por el trabajo que desarrollan los futuros actores y actrices, directores, montadores, técnicos de iluminación, imagen y sonido o claquetistas. De hecho, en el curso se les enseñan todas las facetas del rodaje y son ellos mismos los que concibe, graban y montan un cortometraje a lo largo de la semana de curso, según ha explicado el coordinador del curso Álvaro Martín Sanz.

Estela López y Álvaro Martín junto a los participantes en el curso de cine de la residencia juvenil Doña Urraca de Zamora. / José Luis Fernández

"Es una iniciativa única en España", ha afirmado este trabajador de la empresa Cinema Camp, que es la encargada de impartir el curso ofertado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través del programa del verano joven. Se cumplen diez años de una formación que es de las que más éxito tienen dentro de las 111 actividades programas este año, entre campamentos de la red Activa Joven, cursos de idiomas y actividades de promoción artística y cultural. En total, en ese más de un centenar de actividades se han ofrecido 4.603 plazas para jóvenes, según ha indicado Estela López.

Por el curso de cine de Zamora han pasado en anteriores ediciones personas que luego han despuntado en el séptimo arte y han pasado por la alfombra roja de los Goya del cine español, como es el caso del director de producción Alfonso Casado Díez, cuyo corto de animación "Wayback" estuvo nominado al Goya, o del actor Fernando Pérez Sañudo, que actuó en la película "Ane", dirigida por su hermano David y ganadora de tres Goya.

A estar en un futuro codeándose con los grandes de cine aspiran alumnos que esta semana se dan cita en la residencia Doña Urraca de Zamora, como Naroa, una niña de diez años de Laguna de Duero, que admite que le gustan mucho las artes escénicas y actuar. Del mismo modo, el salmantino de once años Unai asiste por segundo año consecutivo a este curso y este jueves le tocó disfrazarse de alienígena para un corto que están grabando. "Me gusta mucho, el sonido, grabar y actuar", reconoce. Dentro de unos años su nombre podría colarse en los títulos de crédito de alguna producción española, formación infantil veraniega no le ha faltado.

Suscríbete para seguir leyendo