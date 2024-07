El calvario de una mujer maltratada: pies en agua hirviendo y víctima del "mataleón"

Seis años de maltrato físico y psicológico terminaron por alejar a su hijo adolescente del domicilio que esta mujer compartía con su segunda pareja en un municipio de Zamora, donde sufrió graves agresiones como cuando el acusado le metió los pies en agua hirviendo.

Pero no sería este el episodio que llevaría a la mujer a denunciar ante la Guardia Civil, sino el intento de estrangulamiento con la técnica del "mataleón", una maniobra que este procesado por violencia de género domina a la perfección por su formación en artes marciales.

No era la primera vez que esta mujer maltratada llegaba casi a la asfixia con esta práctica que no deja marcas en el cuello, por lo que resulta imposible acreditar que se ha sufrido. Eso mismo le ocurrió cuando acudió a denunciar a su expareja, que no le dio tregua en los seis años de relación sentimental.

El atrincheramiento del denunciado en la casa la residencia familiar, a pesar de la orden de la jueza de alejamiento que permitía a la mujer residir en la vivienda, obligó a la Guardia Civil a intervenir para sacar al individuo de allí, lo que consiguió a base de dialogar para evitar un desalojo a la fuerza.

La mujer tuvo que pasar la noche de la denuncia en el calabozo del cuartel "por motivos de seguridad, ya que no tenía a dónde ir" al carecer de familia en la provincia, apuntan fuentes próximas al caso. El singular alojamiento para pernoctar se decidió para preservar su integridad física, impedir que su expareja pudiera acabar, demostrado con creces su comportamiento violento.

Riesgo extremo y casa de acogida La aplicación del protocolo del sistema VioGén por parte de la Emume de la Guardia Civil estableció que la víctima de violencia de género era de riesgo extremo, por lo que fue derivada a una casa de acogida fuera de la provincia. Antes, llegó al Juzgado de Villalpando acompañada por agentes del cuartel de esa localidad para prestar declaración ante la jueza y la Fiscalía. Un coche patrulla la custodió al salir de la sede judicial hasta la capital de Zamora, donde se le designó por el organismo competente la nueva residencia alejada de su maltratador y blindada junto a otras víctimas de este delito cuya vida corre un peligro inminente, apuntan las mismas fuentes. El acoso del investigado por un delito de violencia de género no cesó hasta localizar a la mujer, a la que, al parecer, habría convencido para que abandone el domicilio anónimo donde convivía con otras víctimas de este grave delito. Las fuentes consultadas indican que la mujer habría recibido múltiples llamadasde su excompañero sentimental al teléfono móvil que habría logrado su propósito de que regresara a su lado.

El último episodio denunciado, que la mujer vivió hace aproximadamente un mes, continúa tramitándose en el Juzgado de Villalpando. El relato que hizo esta persona de las distintas agresiones que sufrió a lo largo de esos seis años de convivencia con el acusado "es coherente, aunque no tenía lesiones" cuando acudió al juzgado para denunciarle por el último intento de asfixia. La jueza dictaminó que el hombre debía abandonar el domicilio que ambos compartían, sin que el hombre accediera como se ha dicho, lo que obligó a interponer otra denuncia.

Este caso es un ejemplo claro de la dependencia psicológica que el maltratador logra imponer a su víctima, la destrucción de su autoestima, su independencia económica y de todos los vínculos afectivos, con familia y amigos, las aislan lo que explica las dificultades que tienen las mujeres que sufren violencia de género para denunciar y rehacer su vida al margen el machista.

Esta mujer estaba lejos de su lugar de origen, aislada en un pueblo de Zamora con su maltratador que ha logrado volver a engancharla, posiblemente bajo amenazas de muerte, como es habitual.

Suscríbete para seguir leyendo