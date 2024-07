"Estoy luchando para poder dedicarme solo a la música"

"Noche Loca" este es el título del tema con el que el joven zamorano Rodrigo Daniel Cacia Lago, conocido artísticamente como Cacia, ha conseguido alzarse este año con el premio de "Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León" que otorga la administración regional. Certamen que anualmente se celebra con el objetivo de reconocer el talento artístico, el esfuerzo y la dedicación de la juventud de la Comunidad.

–¿Qué ha supuesto para usted recibir este premio?

–Estoy muy contento y es una ilusión inmensa que te reconozcan a este nivel en la Comunidad. Es todo un orgullo, la verdad, y un honor. He participado en otros certámenes y algunos los he perdido, pero sé que eso no me hace ni mejor ni peor porque hay veces que es más cuestión de estar en el sitio en el momento adecuado y que les guste al jurado y, por eso, no me he desanimado en las ocasiones en las que he perdido. Lo que quiero decir, es que igual que no me vengo abajo en esos momentos tampoco me gusta venirme ahora demasiado arriba y creerme el mejor del mundo.

–¿Cuándo empezó a desarrollar su talento artístico?

–Empecé a componer a los 13 años y el primer concierto lo di con 16 años junto a Miguel González. A partir de ahí, empecé a subir mis canciones a las redes sociales en 2018. Y dos años más tarde, ya iba a tocar por todas las provincias, aunque, sobre todo por Zamora y los pueblos de la provincia: en bodas, en fiestas... es entonces cuando empecé un poco el rodaje de ofrecer conciertos.

–¿Cómo sigue después su trayectoria musical?

–En el año 2022 publiqué mi primer disco titulado "De aquí al infinito". Hice una gira de conciertos y ahora me he trasladado a Madrid para seguir trabajando en mis proyectos y mi futuro profesional.

–¿Qué es lo que quiere transmitir con su música?

–La melodía es muy importante en cuanto al impacto. En cambio, la letra, cuando la escribo me gusta que cada frase me encante así que las tengo que pulir mucho. Y, en cuanto a lo que quiero transmitir, simplemente me fijo en acciones cotidianas, así que mis temas son como una mezcla de historias: cosas que veo que son verdad, cosas que me invento y cosas que le suceden a las personas. Es como un mix de experiencias y pensamientos.

–¿Cómo consigue encontrar la inspiración a la hora de componer sus canciones?

–Es verdad que cuando estás un poco desanimado encuentras más inspiración, pero es un término medio, porque también cuando estás feliz también la puedes encontrar. Pero, de todas las maneras, hay que ponerse. Yo voy a dar un paseo y a lo mejor se me ocurre una letra, pero si no la apunto o si luego no me pongo en casa a trabajar en ello, no sale, por lo que es muy importante el trabajo.

–Trabajo y constancia para seguir creciendo dentro del mundo de la música ¿cuáles son sus aspiraciones?

–Me encantaría dedicarme por completo a la música, algo que de momento no puedo, pero por lo que estoy luchando todo lo que puedo y tengo fe en conseguirlo.

–Según su experiencia ¿resulta en la actualidad mucho más difícil hacerse un hueco en el panorama musical?

–Sí, es muy difícil destacar en el mundo de la música porque hay mucha competencia. Ya no es solo la competencia directa sino la gente que entra en Spotify donde cada día salen miles de canciones parecidas por lo que, en mi opinión, hay que intentar desmarcarse, pero sin perder tu esencia.

Cacia durante una actuación / Cedida

–¿Cómo está siendo ese proceso para destacar a la vez que mantienes su personalidad y sin dejarse arrastrar por las modas?

–Lo que estoy haciendo es trabajar en buscar un equilibrio para conseguir modernizar un poco mis producciones porque es cierto que el primer disco era muy orgánico.

–En su opinión, ¿crees que en Zamora se da el apoyo suficiente para dar a conocer a los jóvenes artistas?

–Es cierto que durante estos años se han llevado algunas iniciativas como, por ejemplo, el festival "Vete al fresco" con el objetivo de que se promocione el talento local y están muy bien, pero es algo, como en este caso, muchas veces muy puntual y concentrado en una época del año. Por ello, creo, que aunque sí se hacen cosas, es una implicación normal, es decir, que no es que no se haga nada pero tampoco es un apoyo excesivo.

–Se ha trasladado a Madrid persiguiendo su sueño de vivir de la música ¿la mudanza era imprescindible para lograrlo?

–Yo me fui a Madrid exclusivamente por la música, y estoy aquí por ello, aunque no trabajé solo de eso porque en estos momentos no es posible. Es cierto que cuando vine a Madrid me di un poco con la realidad porque es increíble la cantidad de gente de toda España que va allí también porque se quiere dedicar a la música. Entonces, en ese aspecto está muy bien porque haces muchos contactos, te relacionas con gente profesional, lo que te motiva y, además, hay sesiones de micros abiertos que me han ayudado a darme a conocer.

–¿En qué proyecto está centrado en estos momentos?

–Estoy trabajando en algo nuevo, en sacar canciones distintas, producidas de forma un poquito más atrevida y más moderna. Va a haber un cambio de imagen y de proyecto, pero la esencia de las letras va a ser la misma. Creo que marcará un antes y un después en mi trayectoria y confío en que a la gente le guste.

Suscríbete para seguir leyendo