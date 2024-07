Arte refrescante

Es una de las citas culturales del verano. La galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida inauguraba ayer una nueva edición de "Art in the summer time", una propuesta donde reúne a once artistas —la mayoría expone por primera vez en este lugar— que muestran su estilo en 24 obras, totalmente diferente entre ellas, lo que le aporta a la exposición un rico valor ecléctico.

Propuesta de madera de FitoG / Alba Prieto

Óleo sobre lienzo, acuarela, dibujo y técnicas mixtas se entremezclan en las paredes de la galería zamorana, con propuestas de Raquel González, Jesús García Bernardo, Carmen Mayor —los tres zamoranos—, Navarro Bayarri, Mintxo Cemillán, Camargo, Cesc Farré, Fincias, Adrián Marmolejo y FitoG.

Esta muestra, que Ángel Almeida lleva organizando desde hace quince años, se convierte en un interesante escaparate para que artistas más desconocidos en la ciudad muestren sus obras.

Paisaje castellano de Carmen Mayor / Alba Prieto

Los colores vivos de Fincias, los paisajes castellanos de Carmen Mayor, los óleos de Túnez, Hamburgo o Tierra de Castilla de Camargo o la mirada a las calles de Zamora de Adrián Marmolejo son algunos de los descubrimientos que podrá hacer el público.

Obra de Mintxo Cemillán / Alba Prieto

"Art in the summer time" se podrá visitar hasta el 3 de agosto en horario de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30 horas, y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

