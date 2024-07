La jugosa oferta de trabajo en Zamora: sueldo de hasta 1.700 euros sin necesidad de experiencia

No se necesitan estudios ni experiencia ni idiomas y se ofrece un salario de entre 1.300 y 1.700 euros brutos al mes. Esa es la atractiva oferta de trabajo publicada en la plataforma de empleo Infojobs.

La persona buscada para esta oferta de empleo desempeñaría las labores de dependiente en la carnicería Hermanos de Pablos C. B. (Los Zamoranos) situada actualmente en la carpa provisional del Mercado de Abastos ubicada en La Marina.

Si bien no es requisito imprescindible, sí se valorará tener experiencia en el sector de la carnicería. "Si no tiene experiencia, nos importa mucho la actitud de querer aprender, ganas y disposición en darlo todo", explican. Asimismo, apreciarán que los candidatos tengan el carné de camión (C).

El trabajo es a jornada completa y la persona seleccionada empezará a trabajar en periodo de formación o prueba hasta valorar si es apta o no para el puesto y poder así optar a indefinido.

Mercado de Abastos provisional / Ana Burrieza

Otra de las ofertas de empleo actuales en Zamora es la de vendedores para la tienda de Misako situada junto a la Plaza Mayor de Zamora, entre las calles Viriato y Renova. El contrato eventual, de 18 horas semanales, sería para cubrir vacaciones con horario de lunes a domingo. Estas serían algunas de las funciones a realizar:

Manipulación y ubicación de género en tienda

Limpieza de las instalaciones

Modificación de productos según temporada

Control de almacén

Ventas

Control de caja

Soporte al cliente en sus compras

En este caso, el salario oscilaría entre los 6.000 y los 8.000 euros al año.