Dos zamoranas en el poder: el lado humano de Isabel Blanco y Leticia García

Han demostrado primero ser buenas estudiantes y buenas profesionales, después han dado cuenta de que saben gestionar equipos y el último escalón que han subido es el de la política pero su perfil ha sido siempre más técnico, con una carrera consolidada en la Administración como altas funcionarias antes de dar el salto a los cargos públicos, y en Zamora se les valora también por su aspecto más humano y alejado de la política y los focos mediáticos.

Isabel Blanco y Leticia García, las dos zamoranas que desde este lunes hacen tándem en el Gobierno regional de Castilla y León, una de ellas además como mano derecha del presidente autonómico y la otra como consejera de una de las áreas de mayor peso, cuentan con trayectorias similares en su proyección pública. Ambas son además amigas en lo personal, se les ha visto, por ejemplo, en una estampa muy zamorana, sentadas en el bordillo mientras esperaban el paso de una procesión de Semana Santa en la calle del Riego.

Quienes las conocen también destacan su familiaridad y su vocación de servicio público.

A la que desde el lunes será la nueva vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, cargo que compatibilizará con su cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades, se le ha visto en los círculos más íntimos con sus familiares, con especial predilección por sus sobrinos, a los que adora, que ahora tienen 16 y 18 años, pero a los que ha mimado desde pequeños y con quienes ha compartido viajes –como uno inolvidable a Noruega– y momentos muy especiales. A ellos les ha metido también el gusanillo por el esquí y en Navidades, siempre que pueden, hacen juntos una escapada a esquiar a Baqueira o Formigal.

Isabel Blanco aprende a manejar el arco. / Cedida

Personas de su círculo íntimo destacan además de la nueva "número dos" del Gobierno regional que es una persona con grandes lazos de amistad, "buenísima amiga de sus amigos" y muy desprendida: "como amiga te lo da todo", comenta una de sus amistades. Como buena zamorana, también es una gran amante de sus tradiciones y especialmente de la Semana Santa, ya que es cofrade de la Esperanza, la Soledad y la Resurrección.

Quienes laboralmente han compartido despacho con ella destacan igualmente su gran capacidad de trabajo. "A mi el trabajo nunca me ha asustado", reconoció ella misma tras saber que iba a ser vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. De hecho, en los cinco años que lleva al frente de la cartera autonómica de Familia e Igualdad de Oportunidades ha tenido que lidiar con una de las áreas de la Junta con mayores competencias, y en todo tipo de ámbitos, desde el de la infancia hasta el de las personas mayores pasando por el de la lucha contra la violencia machista o el de la integración social. De cero a cien, en su Consejería desarrolla políticas en favor de colectivos de todas las edades.

Por ello, sumar ahora las labores de la Vicepresidencia autonómica supone "más trabajo, pero para mi el trabajo nunca fue un problema", confesó a los periodistas tras conocerse su nueva responsabilidad. Dentro de esas nuevas funciones estará la de representar al presidente de Castilla y León en Europa o la de estar al frente de la comisión de delegados territoriales. Como vicepresidenta sus prioridades en un primer momento se centrarán en cambiar las formas del anterior "número dos" y transmitir estabilidad.

La mayor de tres hermanos, Isabel Blanco Llamas nació en Madrid en 1972, por lo que el próximo mes de agosto cumplirá 52 años. Desde pequeña ha vivido en Zamora, donde se asentó su familia procedente de Andalucía y donde su padre dirigió una constructora familiar. Isabel estudió en el colegio Sagrado Corazón de Jesús y el último año, el COU de entonces, en el Corazón de María. Alumna brillante, en los estudios superiores se decantó por la carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que cursó en la Universidad de Cantabria.

La nueva vicepresidenta juega al tenis de mesa en una visita a un campamento. / Cedida

Tras licenciarse, su primer trabajo lo desempeñó en la empresa Fulcrum, análisis y proyectos, durante poco más de un año. Tras ese paso por la empresa privada, accedió al área de Obras de la Diputación de Zamora como ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.

En la institución provincial zamorana ha estado 17 años, el último año y medio como jefa de la sección técnica de Obras. De forma paralela, el salto a la política regional lo dio en diciembre de 2011 en sustitución de Carmen Luis Heras, al ser nombrada ésta senadora. Completó esa legislatura y repitió la siguiente, un bagaje que le sirvió para adquirir experiencia parlamentaria y para que Fernández Mañueco apostara por ella como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Zamora en las Elecciones Generales de abril de 2019. Tres meses después la llamó para que dejara el escaño y ocupara la cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno autonómico.

Isabel no ha dejado por ello de vivir en el alfoz de Zamora, en Monfarracinos, donde los vecinos constatan que es madrugadora y también que las luces de su casa se apagan pronto por la noche.

La nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo

Por su parte, a la que será nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, más allá de su trabajo, se le ha visto, por ejemplo, disfrutar de la música heavy como una aficionada más en el Z! Live de Zamora junto a sus hijas. También mostrando su lado más solidario en situaciones graves como en los incendios de la Sierra de la Culebra de 2022. Entonces estaba algo más alejada del foco mediático, era una procuradora regional más y ni siquiera había accedido a la máxima responsabilidad en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, pero no dudó en acudir al llamamiento que se hizo para captar voluntarios que atendieran a los desplazados por esos devastadores incendios y, como una más, aportó su granito de arena sirviendo a los que esos días fueron evacuados y tuvieron que dormir en el recinto ferial Ifeza.

Leticia García, en el Z! Live con sus hijas. | Cedida / Alberto Ferreras

Casada y con tres hijos, dos chicas de 21 y 7 años y un niño de 16, Leticia García Sánchez es zamorana de nacimiento aunque a lo largo de su vida ha residido en lugares como Burgos, Salamanca, Valladolid, Villalpando o Morales del Vino. De hecho, tiene contadas todas las casas en las que ha vivido, hasta 18, por lo que está muy acostumbrada al cambio. La nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, es una persona muy familiar y su gran reto es poder compaginarlo con el trabajo y que éste no le quite mucho tiempo para estar con los suyos. Aunque el pasado año no tuvo tiempo para coger vacaciones por su responsabilidad como delegada territorial de la Junta en Zamora, que asumió en diciembre de 2022, Leticia sí que aprovecha algún fin de semana largo para hacer alguna escapada con su familia. La última fue a París y Disneyland y el próximo viaje que sueñan poder hacer los cinco algún día es a Nueva York, según señalan fuentes de su entorno.

Leticia es madrugadora, se levanta a diario a la seis y media de la mañana y los fines de semana no suele hacerlo más tarde de las siete y media. En su mesilla de noche siempre tiene más de un libro de cabecera empezado y por las noches le gusta ver alguna serie de televisión con su marido antes de irse a dormir. Los fines de semana le gusta salir con los amigos a tomar tapas, con algún buen vino o una cerveza por Zamora y cuando tiene la oportunidad no duda en hacer alguna escapada para ver el mar Cantábrico, bien sea a Castropol o a Gijón, en Asturias. Le encanta bailar y es muy de rock y de metal, aunque también escucha música pop y de otros estilos.

Leticia, su marido y dos hijos en la marcha de Asprosub. | Cedida / Alberto Ferreras

Su refugio, que utiliza como remanso de paz cuando quiere descansar o concentrarse en alguna tarea de especial relevancia, se ubica en Tierra del Vino, en Gema, pueblo del que desciende por parte materna.

Leticia García se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1997, es funcionaria de carrera, ha sido jefa del servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora de 2002 a 2009 y jefa del servicio territorial de Industria, Comercio y Turismo de 2009 hasta 2021. También ha ejercido de procuradora regional por Zamora desde 2019 hasta que en diciembre de 2022 tomó posesión como delegada territorial de la Junta en Zamora.

El lunes lo hace como nueva consejera, al igual que Isabel como vicepresidenta. Dos zamoranas en la cúspide del poder autonómico.

