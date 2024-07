"El sistema educativo se va adaptando más a las necesidades del mercado"

Lleva pocos meses como director ejecutivo de la Fundación ASTI pero entiende perfectamente la filosofía de esta entidad y se involucra para seguir creciendo en resultados. Rubén Martínez aboga por la formación en materias STEM para que las niñas y jóvenes de Zamora y de Castilla y León sepan qué posibilidades de futuro tienen, derribando las barreras del género. Y eso se consigue con proyectos atrayentes como el de STEM Talent Girl, que lleva ya varios cursos desarrollándose en Zamora y que incluye talleres, mentorizaciones, visitas a empresas, charlas y encuentros con ingenieras, arquitectas, informáticas y un sinfín de mujeres que han desarrollado su carrera técnica en ámbitos que hace tiempo han dejado de ser exclusivamente masculinos.

–Estrenó este año como nuevo director ejecutivo de la Fundación ASTI. ¿Qué valoración hace de estos primeros meses en el cargo?

–Ha sido un proceso exigente, pero fascinante. Yo ya había estado involucrado en la creación de la fundación cuando era parte de ASTI Mobile Robotics, pero mi nuevo rol me ha dado la oportunidad de sumergirme por completo en una labor que es absolutamente necesaria: la de fomentar el talento STEM en nuestro país. Piensa que yo vengo del ámbito de los Recursos Humanos en una empresa de tecnología, así que he visto de primera mano lo que es lidiar con la falta de talento tecnológico, primero y, segundo, con la falta de diversidad en los perfiles. Siempre he creído en la importancia de esta labor y dirigir ahora la Fundación ASTI me permite trabajar de lleno en la creación de ese talento necesario para seguir construyendo la industria y la economía de nuestras regiones.

–¿Qué metas se ha marcado en esta nueva etapa profesional?

–Venimos de una trayectoria de muchos años, con programas que ya están asentados y que son ampliamente conocidos, pero este año hemos dado un buen impulso a la fundación, con la incorporación de nuevos perfiles. Estamos en plena expansión para que nuestros programas alcancen de forma presencial más territorios de España. Mi objetivo, ahora mismo, es incrementar el ecosistema público-privado que nos sustenta: tenemos muchas empresas e instituciones públicas, como la Junta de Castilla y León, que nos apoyan desde hace muchos años, pero queremos llegar a muchas otras, porque la falta de talento STEM es generalizada en nuestro país. Se trata de un asunto crucial y la mejor forma de atajar esta brecha de talento es la colaboración que siempre hemos defendido y practicado y que nos ha permitido alcanzar ya a más de catorce mil estudiantes de toda España.

–¿Cuál es su vinculación con la educación, qué experiencia puede aportar en este campo?

–Mi experiencia dirigiendo un equipo de Recursos Humanos me ha permitido conocer la necesidad de establecer programas fuera de la educación reglada para poder dar respuesta a las demandas de las empresas. Es cierto que hemos avanzado bastante en este sentido, que cada vez el sistema educativo se va adaptando más a las necesidades del mercado. Por ejemplo, la actual ley de educación, la conocida como Lomloe, incluye la competencia en matemática y en ciencia y tecnología, nuevas asignaturas en la ESO como Tecnología y Digitalización y en Bachillerato, con Tecnología e Ingeniería. Además, las administraciones públicas han tomado nota del problema y hay apoyo y financiación a iniciativas privadas, como las que desarrollamos en la Fundación ASTI, que tratan de compensar las carencias en formación STEM que presenta el sistema educativo reglado. Como comentaba, la Junta de Castilla León forma parte de programas como STEM Talent Girl, de promoción del talento femenino en niñas y jóvenes en todas las provincias de la región, u otros programas para despertar la vocación temprana de los niños de Primaria, como Ruralbotics.

–Como promotor del programa STEM Talent Girl, ¿cómo cree que ha avanzado esta idea en los años que lleva en marcha?

–Nosotros estamos siempre en contacto con las alumnas y recogemos su "feedback", así que creo que el programa es cada vez mejor, mucho más práctico, más dirigido a la verdadera necesidad de apoyo e información que tienen las niñas, en función de su etapa educativa. Y, por supuesto, nuestra comunidad de mentoras es cada vez más grande y tiene perfiles cada vez más relevantes. Actualmente, contamos con 600 mujeres maravillosas que nos dedican su tiempo de forma desinteresada, que constituyen una comunidad muy asentada y que son la clave para que nuestras jóvenes tengan un espejo en el que mirar su futuro en las STEM y que, además, se sientan respaldadas y empoderadas. Por otra parte, también son cada vez más las empresas e instituciones que quieren formar parte, porque han visto que la labor que hacemos es esencial, que sabemos cómo hacerla y que, lo más importante, obtenemos resultados. En Zamora, por ejemplo, nos apoyan entidades como Caja Rural de Zamora o San Gregorio y seguir construyendo este ecosistema a nivel local, involucrar a todos los actores, es muy importante. Cada vez son más y están más comprometidos,

–¿Qué balance hace de esta edición, una vez finalizada?

–Creo que este año hemos crecido en calidad y hemos podido ofrecer actividades más prácticas e interactivas, que era una demanda que nos hacían las alumnas. En total, hemos tenido más de un millar de niñas, con un índice de satisfacción con el programa de 4,6 o un índice de recomendación de 9 sobre 10. Todo eso nos hace sentir muy orgullosos y nos indica que estamos en el camino correcto.

–A grandes rasgos, hasta la fecha, ¿qué se ha conseguido en materia de educación en igualdad, qué ha aportado esta propuesta de STEM Talent Girl?

–Hay muchos programas de fomento del talento femenino en nuestro país, pero pocos son de alto impacto y, sin duda, STEM Talent Girl es uno de ellos. Para que te hagas una idea: el 87% de las alumnas que pasan por STEM Talent Girl deciden seguir en el camino científico-tecnológico. Teniendo en cuenta que, a lo largo de estos años, han pasado por nuestro programa más de siete mil jóvenes, eso significa que de verdad estamos provocando un cambio y generando talento. Además, muchas de nuestras alumnas, que ya están trabajando, mentorizan ahora a otras más jóvenes, con lo que el círculo se cierra.

–¿Qué ofrece el proyecto a las estudiantes que se inscriben?

–Nuestro objetivo, como dice nuestro lema, es educar, inspirar y empoderar a niñas y jóvenes entre 3º de ESO y la universidad. Es decir, acabar con los sesgos que siguen provocando que, a día de hoy, las mujeres sean, por ejemplo, solo una de cada tres en las escuelas de ingeniería. A las niñas les sigue afectando la falta de referentes femeninos, una mayor autoexigencia que sus compañeros varones y la escasez de información sobre las distintas carreras y sus aplicaciones prácticas, es decir, qué van a aportar a la sociedad. En STEM Talent Girl obtienen esa información, referentes femeninos espectaculares, talleres, sesiones de "shadowing", una mentora personal que las acompaña y resuelve sus dudas y sus miedos y, además, se genera una comunidad entre las jóvenes donde se alientan las unas a las otras y se sienten en un espacio seguro, donde ser ellas mismas aprenden a sacar su máximo potencial.

–¿Cuál es la aportación de las mentoras? ¿Es complicado encontrar este apoyo entre profesionales femeninas o sí que hay donde elegir?

–Como comentaba, ya tenemos unas 600 colaborando con STEM Talent Girl, de todos los ámbitos STEM imaginables. La verdad es que está resultando fácil captar su atención y suelen mostrarse súper entusiasmadas cuando conocen el proyecto. Hay muchas formas de ser mentora: dan charlas inspiracionales, llevan a las niñas a su puesto de trabajo para ver cómo es su día a día, enseñan los laboratorios o fábricas donde trabajan, tienen reuniones personales con ellas y les ayudan a desarrollar un proyecto de investigación, que es una actividad voluntaria que se propone y gracias a la cual muchas jóvenes han terminado por decantarse por unos estudios o una profesión. Además, tenemos lo que denominamos "embajadoras", es decir, mentoras que dan un paso más y se encargan de dinamizar al grupo de mujeres en cada provincia. Y luego, tenemos a nuestra coordinadora local, que en el caso de Zamora es Raquel Barrios, una ingeniera informática y que está haciendo un trabajo inmejorable: organiza las actividades y está en contacto directo con las alumnas para atender sus necesidades y velar por que su experiencia sea la mejor posible.

–¿Qué actividades se realizan y cuáles son las que más gustan entre las participantes?

–La verdad es que las actividades son muy variadas. Gustan las charlas inspiracionales, donde otras mujeres comparten su experiencia, pero yo creo que lo que más atrae son las actividades prácticas, el poder atisbar un poquito cómo puede ser su futuro, como cuando visitan empresas o hacen un taller de física y, de pronto, una disciplina que les parecía difícil o aburrida, la encuentran fascinante.

–De cara al próximo curso, ¿cómo pueden ponerse en contacto las personas interesadas?

–Pueden enviarnos un email a info@talent-girl.com y les mandaremos información de cuando iniciemos la apertura de matrículas. También pueden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, @STEMTalent Girl o en Linkedin, donde ofrecemos información sobre la actividad, la apertura del curso, la opinión de niñas y mentoras y un largo etcétera.

–¿Trabajan también directamente con los centros educativos?

–Dentro del programa, realizamos sesiones de divulgación de las STEM para niños y niñas de 2º de la ESO, etapa previa a la que cubre el programa STEM Talent Girl. Este año, hemos llegado a más de 2.700 alumnos de 42 centros de Castilla y León y Madrid. Es importante que conozcan en qué consisten estas carreras y sean conscientes de que es una buenísima opción en términos de empleabilidad, ayudarles a orientar su futuro con toda la información posible.

–Además de STEM Talent Girl, ¿qué otros proyectos educativos tiene en marcha ASTI?

–Dentro de esa perspectiva de género, tenemos FP STEAM, para el fomento de los estudios STEM e industriales, que desarrollamos junto a CaixaBank Dualiza y Fundación Empresa Familiar de Castilla y León. Y, por supuesto, seguimos trabajando en la vocación temprana, con programas dirigidos a niños de Primaria que utilizan la robótica como palanca para despertar el interés por los alumnos por la tecnología. Ahí se enmarca, por ejemplo, STEAM Talent Kids, desarrollado con la Junta de Castilla y León, que este año ha contado con más de un centenar de niños zamoranos. Y, por supuesto, nuestro ASTI Robotics Challenge, el desafío de robótica educativa más importante de España en su categoría, a partir de 3º de la ESO, que volverá en septiembre con más novedades que nunca. Así que invitamos desde aquí a todos los niños y jóvenes zamoranos y a las empresas e instituciones de la provincia a que visiten nuestra web www.astifoundation.com, nos conozcan y se animen a participar en nuestros programas o colaborar con esta labor que venimos desarrollando y que es tan necesaria para garantizar la empleabilidad y el desarrollo de las empresas de Zamora y del resto de la región.

