Se contabilizan más de doscientos afectados en la provincia y todo ellos estuvieron en la mente de los participantes en la undécima edición de la iniciativa "Mójate", organizada por la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple (Azdem), que regresó a las instalaciones de la piscina municipal La Sindical de Zamora en el formato original —después de varios años adaptándose por causa de la pandemia— y con el apoyo de decenas de zamoranos que quisieron aprovechar este día festivo y caluroso para dar un valor añadido a su chapuzón de domingo.

Numerosos miembros de clubes deportivos de Zamora no faltaron a esta cita con el agua en verano, puesto que siempre apoyan a Azdem, desde que se sumó a la convocatoria nacional de "Mójate" hace ya once años.

Chapuzón solidario / B. Blanco García

También se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora. El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, quien estuvo en la presentación de esta edición hace unos días, ya agradecía hace unos días la labor de la asociación en Zamora. "Por mucho que apoyemos este tipo de iniciativas, si no es por el trabajo del día a día , esto no podría llevarse a cabo. Azdem consigue que el diagnóstico de esta enfermedad no se haga tan pesado, porque ayuda a tener una mejor calidad de vida y sienten el apoyo", consideró.

Chapuzón solidario / B. Blanco García

Aquellos que no pudieron acercarse hasta La Sindical, también tenían la posibilidad de participar de manera digital, subiendo una foto o un vídeo mojándose a sus redes sociales, con el hastag #Mójate2024 y etiquetando a Azdem, como símbolo de ese apoyo a la organización.

Además de sumar metros a braza, crol, mariposa o de espaldas, los participantes también podían colaborar con sus donativos para Azdem, haciéndose con algunos de los productos del catálogo de la asociación, desde camisetas con divertidos diseños de Katuki Saguyaki hasta toallas-pareo o incluso delantales. Elementos muchos de ellos para presumir este verano y con los que se apoya el mantenimiento tanto de los servicios sociosanitarios que ofrece la asociación como las acciones que realizan durante todo el año para mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familiares.

Con "Mójate", Zamora se une a un total de 900 puntos de baño en toda España para reunir a miles de personas solidarias que recaudan fondos de una manera diferente para una enfermedad a la que todavía hay que dar visibilidad, a pesar de que afecta a más de 55.000 pacientes en toda España, el 75% de ellos, mujeres, diagnosticándose más de 2.000 nuevos casos al año, principalmente en adultos jóvenes.

En la actualidad, Azdem cuenta con 74 familias a las que se les ofrece servicio de lunes a viernes, ya sea a través de los psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas o logopedas. Una ayuda también para enfermos de parkinson y esclerosis lateral amiotrófica.

Suscríbete para seguir leyendo