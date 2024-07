Música y cine en los sorteos de La Opinión de Zamora

Esta semana los lectores de La Opinión-El Correo de Zamora podrán ganar entradas para el concieto de la artista colombo irlandesa Katie James, con un repertorio musical que va desde sonidos al más puro estilo irlandés al folclore latinoamericano. Además, la cantante está comprometida con la defensa del progreso sostenible y es una abanderada de la cultura colombiana. La cita es el jueves 18 en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

Cedida.

En cuanto al cine, esta semana, los expertos de Multicines Zamora nos recomiendan "Fly me to the moon", una comedia romántica con Scarlett Johansson y Channing Tatum ambientada en la historia del alunizaje del Apolo 11.

Además, esta semana en cartelera también podrás disfrutar de películas como "Gru 4", "Del revés 2", "Strangers" o "Mala persona".

