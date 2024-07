Isabel Blanco, la zamorana vicepresidenta de la Junta: "Agradezco la confianza del presidente"

“Esto no nos lo esperábamos”. Isabel Blanco nueva vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia reproduce las declaraciones del presidente, Alfonso Fernández Mañueco: “Era un Gobierno que estaba funcionando, estábamos trabajando”. El cambio, por tanto, ha venido provocado “por la situación que se ha producido. Estoy agradecida al presidente por la confianza, pero el objetivo es seguir trabajando día a día por las personas de Castilla y León. Eso es lo más importante”.

Es consciente de haberse convertido en la número 2 del Gobierno autonómico: “Es asumir una responsabilidad más. Pero lo importante son las personas, las políticas que se desarrollan y la estabilidad del Gobierno, y en eso vamos a seguir, trabajando en el día a día”.

La zamorana no ha entrado a valorar si su ascenso a la vicepresidencia ha sido fruto de la confianza personal del presidente o de los buenos datos de las políticas de departamentos como Familia que, junto a Educación, son quizá las más reconocidas de toda la Junta. “Se lo tendría que preguntar a Alfonso Fernández Mañueco, que es quien ha tomado la decisión. Yo no tengo más que estarle agradecida por la confianza y mi compromiso es seguir trabajando. Es verdad que Castilla y León es referente en Educación, ahí está el Informe Pisa, somos líderes en Atención a la Dependencia, líderes en Servicios Sociales, con uno de los mejores sistemas sanitarios que hay y desde luego esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando, dando seguridad y estabilidad a la gente y poniendo en marcha las políticas que las personas necesitan y que se vienen desarrollando hasta ahora”.

Se remitió la consejera a lo apuntado por Mañueco en el reciente debate sobre el estado de la comunidad “Y es en lo que vamos a seguir trabajando, porque voy a seguir siendo consejera además”.

"El trabajo nunca me ha asustado"

La mayor carga de trabajo no es algo que preocupe a Isabel Blanco. “Es más trabajo, pero a mí el trabajo nunca me ha asustado, hay que ir para adelante”

La situación actual, con Vox fuera del Gobierno, no cree que vaya a cambiar la línea de trabajo en la consejería: “Lo hemos dicho siempre, trabajamos por las personas de esta tierra, por generar oportunidades. No hay ninguna nueva etapa, sino que seguimos trabajando en la misma línea, por trabajar para las personas que más lo necesitan, a las más vulnerables. No es que sea una línea de trabajo, sino que eso es a lo que estamos, a trabajar por las personas. Se ha producido esta circunstancia, pero lo importante es seguir el día a día. Se acumulan más funciones, más competencias, pues bueno, se asumen, no puedo decir más”.