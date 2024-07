Más de 200 personas tienen diagnosticada esclerosis en la provincia

Más de doscientos zamoranos están afectados de esclerosis múltiple, según los datos que maneja la asociación zamorana Azdem, dedicada a cuidar y asesorar a estos pacientes y a sus familiares.

El presidente de la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple (Azdem), Andrés Campesino, aportó también los datos estimados en España, más de 55.000 personas, a los que hay que sumar 1,2 millones de afectados en Europa y más de 2,8 millones en el mundo. "No solo ayudamos a personas con esclerosis, sino que también estamos abiertos a otras enfermedades de origen neurológico, como el parkinson o ELA. Y no solo a ellos, sino también a sus familias, porque ellas sufren el día a día de la enfermedad, así que es importante brindarles servicio". De ahí que la asociación ofrezca no solo fisioterapia o logopedia, sino también psicología o asesoramiento en la tramitación de documentación o facilidad para el transporte adaptado.

Mójate

La asociación presentó una nueva edición —la undécima ya— de su evento anual más conocido, "Mójate por la esclerosis múltiple", donde se invita a los zamoranos a lanzarse a la piscina Sindical para nadar unos metros en apoyo a la asociación. "Esperamos una afluencia similar a la que teníamos antes de la pandemia, que frenó un poco la asistencia posterior. Pero, ahora que ya está olvidada y superada, confiamos en alcanzar la cifra máxima que hemos tenido, con 160.000 metros nadados y más de cien personas participando en la actividad", confió Campesino.

La cita con la solidaridad a favor de Azdem es este domingo, 14 de julio, a partir de las doce del mediodía, en las instalaciones de la piscina Sindical.

Para animar a la participación, varios clubes deportivos de la ciudad se suman a este reto de sumar metros a nado para dar visibilidad a esta enfermedad. Además, también se puede colaborar adquiriendo productos de la asociación —camisetas, toallas o delantales— que se venderán en una mesa informativa donde también habrá voluntarios que facilitarán información sobre la enfermedad, acreditando la participación en la campaña con un diploma.

