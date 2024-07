Ocho millones para los planes de obras de los pueblos de Zamora en 2026

El anticipo de la liquidación de los tributos del Estado para 2022 ha deparado casi nueve millones de euros para Zamora, en lugar de los dos presupuestados antes de conocer las cifras definitivas, lo que permitirá sacar el plan de obras y servicios de 2026 por ocho millones de euros en breve, que dará continuidad al actual plan bianual dotado con 16 millones para los años 2024 y 2025.

Es el anuncio realizado por el presidente de la Diputación, Javier Faúndez en el Consejo de Alcaldes celebrado en la mañana de este jueves en Ifeza y muy bien acogido por los ediles de todos los signos políticos, como la presidenta popular de este órgano, Ainhoa Aranguren, como el vicepresidente socialista, Miguel Alejo.

Va a ser, dijo Faúndez "un plan anticipado y va a ser también un plan condicionado a que nos ingresen ese dinero. Tengan en cuenta que el año pasado, por ejemplo, el presupuesto anterior se hizo en el mes de julio. Va a ser un plan de una anualidad, de ocho millones de euros, prácticamente con los mismos requisitos que tenemos. Sí les tengo que decir que va a ser un plan con concurrencia competitiva" en lugar del método de subvenciones nominativas. Eso sí, "todos los ayuntamientos van a saber la cantidad que le corresponde porque vamos a hacerlo con los mismos criterios que el otro plan. Si antes eran, por ejemplo, 26.000 euros por ayuntamiento, este año como el plan es de un año son 13.000 euros por ayuntamiento".

Y después "el resto son los mismos factores basados en las cifras de población del INE que tenemos en vigor a 31 de diciembre del año 2023". El plan podría salir ya a finales de este mes.

Ainhoa Aranguren, Javier Faúndez y Miguel Alejo / José Luis Fernández

"Vamos a dejar un plazo hasta el 14 de octubre para que nos entreguen las solicitudes los ayuntamientos de todo aquello que consideren que sea subvencionable. También las solicitudes van a ser muy sencillas, va a ser una memoria valorada, no hace falta acuerdo de pleno, hace falta una resolución de Alcaldía y además dentro de ese modelo que tenemos desde este grupo de Gobierno de simplificar los trámites administrativos en vez de pedir un certificado y otro y otro, vamos a hacer una declaración firmada por el secretario, firmada por el alcalde para hacerlo. La ejecución de las obras será hasta el 15 de diciembre del año 2026 y la justificación hasta el 30 de diciembre del año 2026.

Las obras se podrán iniciar en el momento en que la Diputación publique la resolución definitiva. "Al ir por concurrencia competitiva ya es resolución provisional y resolución definitiva. No es como antes que había que andar firmando convenios individuales que era mucho más costoso administrativamente".

Este plan también va a ir con anticipo a los ayuntamientos "para que tengan liquidez suficiente para poder hacer frente a estas obras. De esta manera, con esta maniobra financiera por parte de la Diputación, lo que haríamos ya en el año 2024 es tener financiado Plan Municipal de Obras del 24, Plan Municipal de Obras del 25 y Plan Municipal de Obras del 26, que es prácticamente tener financiada todo el mandato. Otra de las partes que vamos a abordar en este Consejo de Alcaldes es el Fondo de Cohesión Territorial, que ya lo hemos anunciado, que son en total 3.426.000 euros, entre el 50% que pone la Junta, 25% la Diputación y 25% los ayuntamientos".

Las solicitudes se podrán presentar del 17 de julio al 30 de octubre. Las obras tendrán que estar adjudicadas antes del 7 de mayo de 2025, el final de obra será antes del 30 de octubre de ese año y la justificación 30 de enero del año 2026.

"Es decir, resumiendo, esta mañana ya ponemos en circulación 11.426.000 euros para los ayuntamientos de la provincia. 8 millones con un plan anticipado, lógicamente también condicionado a que nos ingresen. Y la otra parte ya son los criterios del Fondo de Cohesión Territorial del año 2024, que se podrá ejecutar entre año 24 y año 25. Era el compromiso que teníamos como grupo de Gobierno. Todos los recursos que nos vengan, ir lanzándolos", señaló Faúndez.

Reunión sobre los cuarteles de la Guardia Civil

Faúndez recomendó a los alcaldes que no están de acuerdo con el cierre de servicios en la mayor parte de los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia, que manden una carta en este sentido a la Diputación para hacérsela llegar al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, con quien tiene previsto celebrar en breve una reunión sobre el asunto.

"Me ha llamado el subdelegado para buscar una reunión, pero en primer lugar nos hubiese gustado celebrarla antes de ir enseñando un furgón por los sitios, diciendo que ese furgón (la unidad móvil de la Guardia Civil) era para cuando había una romería o un evento para atención al ciudadano, que me parece correcto y chapó de 10. Pero que no venga nada con la otra parte de la película. No, es que ese furgón está porque voy a cerrar todas las oficinas de los cuarteles. Nunca hemos dicho que se cierren cuarteles, hemos dicho que se están cerrando oficinas dentro de los cuarteles".

"Y por esa regla de tres, fíjense, dicen que hay oficinas que tienen poca atención al público. Pues mire, yo a lo mejor tengo que cerrar también la oficina de mi ayuntamiento, porque a lo mejor tengo días que tengo poca atención al público. Otro organismo que tenemos aquí, aquí estamos hablando de la Guardia Civil, que la sola presencia da seguridad a los ciudadanos y estamos hablando de servicios en el medio rural".

"Yo aparte del presidente de la Diputación soy alcalde. A mí como alcalde la medida no me gusta, no me han gustado ni las formas ni la medida. Y aparte, repito, hemos tenido que sacar nosotros una moción para que expongan todo el plan que había propuesto en la provincia, que es prácticamente cerrar todas las oficinas de atención al público, menos Zamora, Toro, Benavente y Puebla de Sanabria, que quedarían con 24 horas y el resto de algunas, pues prácticamente residuales, pues no me parece correcto", señaló Faúndez.

