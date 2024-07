El obispo tiene la potestad para resolver la crisis en la Semana Santa de Zamora

El obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, tiene toda la potestad para resolver la crisis abierta en el seno de la Semana Santa de Zamora, materializada el pasado 3 de julio en la dimisión de la junta de gobierno de la Junta por Semana Santa, con su presidenta a la cabeza, Isabel García Prieto.

A tenor del Derecho Canónico un obispo es "la autoridad competente para cuidar las asociaciones públicas de fieles que surgen en su territorio" y en circunstancias excepcionales, como puede ser la dimisión de un grupo directivo, "puede llevar a cabo el nombramiento de un gestor o bien una junta gestora, es decir, un grupo de personas que gestionen en nombre del obispo una asociación, para cuidar el cumplimiento perfecto de los fines que tienen esas asociaciones públicas de fieles", según han explicado fuentes conocedoras en profundidad de las normativas eclesiales consultadas por este medio.

Los individuos designados no tienen que pertenecer obligatoriamente a las asociaciones, en este caso a las cofradías y hermandades de la Pasión capitalina, "pueden ser personas de la propia asociación o pueden ser personas que no estén dentro de la asociación", precisan al tiempo que subraya que "dependerá un poco de las circunstancias que han motivado ese nombramiento".

En la cercana Diócesis de Salamanca una hermandad tuvo un problema interno que conllevó la dimisión del hermano mayor y para evitar que hubiese suspicacias "la autoridad eclesiástica lo que se hizo fue nombrar a personas ajenas a esa institución, que se encargaban un poco de procurar el cumplimiento de los fines de la asociación religiosa, cuya finalidad es espiritual".

Sin límite de tiempo

Respecto al tiempo máximo que el obispo tiene para dar a conocer el nombre o los nombres de quienes se harán cargo del gobierno de la Pasión zamorana hasta convocar nuevos comicios, el Derecho Canónigo "no fija nada al respecto", al igual que tampoco aporta un guarismo sobre la duración límite de la labor de un comisario o de una gestora.

No obstante, las fuentes jurídicas consultadas precisan que "dependerá de las circunstancias que hayan motivado" su creación" y ahondan en que "si las desavenencias que la han motivado son una cuestión puntual, a lo mejor incluso estas personas siguen en funciones hasta que se convoquen unas nuevas elecciones. Si las circunstancias son algo más complejas, se tomará un tiempo para que la situación se calme".

"Toda la acción jurídica de la Iglesia está ligada a un fin principal, que es el de la salvación de las almas. Todas las medidas que toman, que muchas veces nos pueden gustar o no gustar, las podemos entender o no entender, o podemos comprenderlas o no comprenderlas en un momento dado, todas las medidas tomadas van siempre dirigidas hacia esa dirección", enfatizan las fuentes consultadas.

Otra gestora con Valera

En su episcopado Monseñor Valera Sánchez ya ha recurrido a la figura de una comisión gestora. No le dolieron prendas en decretar el cese del presidente de la Cofradía de los Caballeros Cubicularios, Francisco Javier García Faria y todo su Consejo Rector y el nombramiento de comisario para la Real Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano de Zamora,

En esa primera ocasión la comisión gestora diseñada contaba con un presidente, un auditor-ecónomo, varios vocales y la presencia también de un representante de la diócesis a través de un consiliario.

La primera dimisión en bloque del siglo, la del equipo de Dionisio Alba

La dimisión en bloque por parte del equipo de Isabel García Prieto no es la primera que ha tenido la Semana Santa capitalina en lo que va de siglo XXI.

Hay que retroceder al primer lustro de esta centuria. El 13 de enero de 2005 la junta de gobierno de la Junta pro Semana Santa, presidida en aquel momento por Dionisio Alba, presentó de manera "unánime e irrevocable" la dimisión de todos sus cargos en el transcurso de un consejo rector.

La decisión, tomada tras la crisis provocada por quién afrontaba la financiación de las bandas, que incluso llevó a las cofradías grandes a tapar los pasos en el Museo de Semana Santa, obedeció, según argumentaron en un comunicado que leyeron a sus compañeros del consejo rector, a la situación generada "por los enfrentamientos, insultos e incluso difamaciones" a los que fueron sometidos, al acatamiento de los prepuestos para 2005 que según ellos era una decisión que "se apartaba de la labor de una Junta pro Semana Santa".

Fecha de elecciones

En esta ocasión, el vacío de poder lo solventaron en el propio consejo rector, ya que los presidentes y los integrantes de la junta de gobierno tomaron la decisión de convocar elecciones a la presidencia del organismo semanasantero lo más pronto posible para que la nueva directiva tuviera tiempo de preparan la Pasión. Tras 18 días de negociaciones finalmente el paso al frente para sustituir a Alba lo dio Pedro Julián Hernández, que llevaba 16 años vinculados a la directiva de la Vera Cruz.

Una comisión gestora, dos aspirantes a la presidencia y cuatro meses de trabajo en 2012

La Semana Santa cada cierto tiempo, cada década, vive intensas divisiones que hacen templar y, a veces, hasta cuestionar el funcionamiento de la Junta de Cofradías.

Una fuerte marejada tuvo lugar en el verano del 2012 y duró hasta las puertas de esa Navidad.

Chano Lorenzo, que estuvo apunto de ser presidente, con Alén, recién elegido al frente de la Junta de Cofradías en diciembre de 2012. / Emilio Fraile (Archivo)

En aquella ocasión, las discrepancias en las cuentas y la gestión económica de José Francisco González Poza hicieron que 13 hermandades unieran sus fuerzas y le presentaran una moción de censura. Entonces uno de los planteamientos que tenía era la formación de una comisión gestora con carácter indefinido.

Finalmente hubo una comisión gestora, forzada por el vicario general, integrada por cinco semanasanteros con la presidencia de Chano Lorenzo, presidente de la Vera Cruz. Desde la constitución de la gestora sus integrantes se dieron un plazo de cinco semanas para conseguir un candidato que presentar a las cofradías para ser refrendado en las urnas.

Pasados cuatro meses, a finales de noviembre, una vez detectada una deuda de 160.000 euros acumulada desde 2008, los dirigentes de la Semana Santa alcanzaron un acuerdo para dotar de estabilidad al órgano de la Pasión y Chano Lorenzo recabó los apoyos necesarios de 14 cofradías y hermandades para acceder a la presidencia. Sin embargo, el compromiso no se cumplió en la asamblea general, cuatro cofradías se desmarcaron y Lorenzo renunció al no obtener un consenso casi unánime.

El Obispado de Zamora, a través del vicario general, dio un plazo de 15 días para resolver el vacío de poder con un nuevo presidente o una nueva comisión gestora.

Tras asambleas rocambolescas, en una reunión los representantes de cofradías apostaron por el presidente de las Capas, Antonio Martín Alén, elegido finalmente con el apoyo de 12 cofradías y que aplacó los ánimos en su mandato.

