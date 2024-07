"Los Menas no son delincuentes", dice el presidente de la Diputación de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora se mostró partidario de tratar con delicadeza el asunto de los menores no acompañados (conocidos como Menas) que llegan a España y criticó, sin citarlo, las ideas de Vox sobre la peligrosidad de este colectivo, en unas declaraciones que Javier Faúndez aseguró hacer a título particular, como ciudadano.

Preguntado sobre su posicionamiento acerca de una posible ruptura del pacto de Gobierno autonómico entre PP y Vox por el asunto de la acogida de menores, Faúndez apuntó que él no es ningún cargo de la Junta: "Pero voy a hacer una reflexión como ciudadano, ya no como presidente de la Diputación. Estamos hablando de menores. Ahí lo dejo"

"Todos tenemos que tener ese sentimiento de que son menores, que han llegado aquí como han llegado y ahora mismo, también les digo una cosa, estamos hablando de un número de trescientos y pico que se van a repartir por todo el territorio de supuestamente, a lo mejor me equivoco, de seis mil que hay ahí. Estamos hablando de menores. Y aparte, yo también les voy a decir una cosa, y lo digo con la mano en el corazón, no podemos crear estereotipos", dijo Faúndez.

"No podemos decir que todos estos menores que vienen son delincuentes, que roban y que andan a machetazos por la calle, porque esa no es la realidad. Es posible que en cualquier tipo de colectivo, en cualquier sociedad pueda surgir algo, pero crear estereotipos no es lógico, de verdad. Estereotipos en función del color de la piel y estereotipos en otro tipo de condicionantes".

E, insistió: "Repito, no soy Gobierno regional, pero como ciudadano tengo mi opinión que es la que les transmito ahora mismo".

