El entrañable baile que comparte Manuel Carrasco con Amelia, vecina de un pequeño pueblo de la Sierra de la Culebra

El pasado mes de junio la provincia de Zamora volvió a ser objeto de rodaje. El cantante onubense, Manuel Carrasco, eligió Flechas, un pequeño municipio de la localidad de Figueruela de Arriba, perteneciente a la Sierra de la Culebra.

Maunel Carrasco en Flechas / Cedida

La visita del cantante no era otra que grabar su nuevo videoclip en este pueblo zamorano de no más de dieciséis habitantes. La alegría y arte natural del cantante llenó el pueblo zamorano de luz y magia. El objetivo del vídeo musical no era otro que visibilizar el olvido de la sociedad a las personas mayores, que son nuestros pilares.

Manuel Carrasco y la vecina de Flechas, Amelia, bailando / INSTAGRAM

Una de las últimas afortunadas ha sido Amelia, una vecina natural de Flechas, que se ha convertido en la mujer más envidada en redes sociales y nos ha hecho vivir un "momentazo". Carrasco ha compartido en redes sociales un alegre baile con la señora, que se entrega al compás con el cantante onubense, animada y feliz.

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar "Me encantaría ser Amelia ahora mismo jajajaja oleee que arte Manuel cuando quieras bailo contigo" o "yo me llamo Amelia, ¿podrías bailar conmigo", entre otros. Una joven comentaba en la plataforma: "Qué suerte Amelia!!! Quién fuese tú para echarme unos bailes con Manuel, pero la cara de ella disfrutando merece la pena verla". Muchos más comentarios siguieron en esa línea "cuántas queremos ser esa mujer??? Ole, ole y ole mi Manué!!!!! Envidia de la buena buena! Q afortunada, quién pudiera!. "No la conozco y ya le tengo cariño a Amelia, oye!", expresaba otra usuaria con un mensaje que seguro que respaldaban otros.

La naturalidad y espontaneidad de este momento, captado entre bambalinas, ha conquistado a todo el mundo y ha colocado al pequeño pueblo de la Sierra de la Culebra en el mapa. El concierto privado en este recóndito pueblo de Zamora ha dado la vuelta al mundo, y ha demostrado que las pequeñas acciones y los pequeños detalles son aquellos que marcan la diferencia.