¿Quién es YoSoyPlex? El youtuber zamorano que participará en La Velada del Año IV el próximo 13 de julio

Daniel Alonso, joven zamorano, originario de Toro, nació el 20 de septiembre de 2001 y se enganchó a la plataforma de YouTube mucho antes de cumplir la mayoría de edad. De hecho, con apenas 13 años creó el canal, pero no fue hasta los 17 cuando comenzó a subir contenido.

El joven toresano Daniel Alonso más conocido como YoSoyPlex / INSTAGRAM

En apenas un año, su éxito no dejó de crecer y, finalmente, decidió aparcar segundo de bachillerato y centrarse en crear contenido en las distintas redes sociales y plataformas.

Al principio, su contenido estaba relacionado con el videojuego Fortnite y gameplays, pero con el tiempo los blogs, las bromas y las ideas locas los han ido superando. Tanto es así, que en La Velada del Año II coló un doble del artista puertorriqueño Bad Bunny en el evento. Una broma que fue aplaudida como criticada, que sin duda mostraba su ingenio.

De recorrer el mundo en 80 días, por partida doble, junto a sus mejores amigos a presumir de una casa valorada en más de un millón de euros. El joven toresano no ha parado, llegando a protagonizar su primera polémica junto al presentador animalista Frank Cuesta. Daniel tuvo la idea de convivir durante unas horas con un capibara en su casa. La idea despertó la ira de Cuesta, que no dudo en recriminarle que los animales no son un juego y, mucho menos, los exóticos.

Tras esto, Daniel mostró su arrepentimiento y convirtió la polémica en una oportunidad laboral, dando un giro inesperado de los acontecimientos. Frank Cuesta le invitó a grabar en su santuario de Tailandia y esto provocó la curiosidad de los usuarios.

YoSoyPlex tiene tres libros, en lo que narrar distintas aventuras, viajes y misterios. En su canal de Youtube, en el que supera los 13 millones de suscriptores, también tiene música. Las canciones, grabadas en tono humorístico, cuantifican más de 30 millones de reproducciones (el reto era llegar al millón), consiguiendo con una de ellas un Disco de Oro.

Su aventura más reciente es competir en La Velada del Año IV, organizada por Ibai Llanos en el estadio madrileño y madridista del Bernabéu. El evento de boxeo más popular de las redes tendrá cita el próximo 13 de julio y Daniel lleva más de cinco meses preparándose para esta ocasión. El joven ha experimentado un impresionante cambio físico que muestra en redes y no ha dejado indiferente a nadie.

La Velada del Año IV será retransmitida por la plataforma Twitch (desde las 16:30 horas la previa, comenzando la gala a las 18:00 horas) y se cree que llegará a superar a la del año pasado, en la que se alcanzaron los 3 millones de espectadores. Artitas de la talla de Julieta Venegas, David Bisbal, Nicky Jam, Anuel AA, Young Miko o Bizarrap, amenizarán la velada.