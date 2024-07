Últimos trámites de 24 puntos de recarga de coches eléctricos de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora tiene previsto que a lo largo de las próximas semanas, este mes de julio o como muy tarde en agosto, puedan entrar ya en funcionamiento los nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos habilitados en distintas zonas de la ciudad y que llevan casi un año montados a falta de la conexión a la red. Las nuevas previsiones municipales de entrada en funcionamiento de esas 24 tomas que permitirán duplicar la infraestructura de este tipo con la que cuenta la ciudad las han realizado desde la Concejalía de Infraestructuras del Consistorio zamorano.

Esas conexiones se ubican en lugares como la Ciudad Deportiva, la calle Puerta Nueva, la plaza del Mercado, el entorno de los Pelambres o la calle Villalpando, en el tramo junto a las vías del tren, y se suman a los puntos de recarga de vehículos eléctricos de titularidad municipal que actualmente están en funcionamiento en lugares como la plaza de Cristo Rey o la zona de la carretera de la Aldehuela y los que existen de empresas privadas en otros lugares de la ciudad como en el centro comercial Valderaduey.

Las nuevas tomas inicialmente se espera que sean gratuitas para el usuario como ya lo son las de Cristo Rey y de la Aldehuela, con el fin de incentivar el cambio a la movilidad eléctrica. Los trámites se han demorado más de lo que esperaba el Consistorio zamorano debido fundamentalmente a la tramitación, ya que se trata de instalaciones que requieren una importante potencia eléctrica.

A finales del pasado año, el Consistorio zamorano adjudicó la instalación eléctrica de algunos de esos enchufes para coches que ya llevaban instalados durante algún tiempo. Entre esos puntos de recarga figuraron los del entorno de la Ciudad Deportiva Municipal y la residencia de mayores de Los Tres Árboles, donde se contemplan seis puntos de recarga cuyos trabajos de conexión a la red se contrataron a la empresa Montajes Eléctricos Piorno con un plazo de ejecución de dos meses y un importe de adjudicación de 26.595 euros, IVA incluido.

Otra de las adjudicaciones que se realizaron antes de finalizar 2023 fue la del polígono de Los Llanos donde se instalaron otras seis tomas con trabajos de conexión eléctrica encargados entonces a la empresa Montajes Eléctricos Piorno por 27.645 euros, IVA incluido

Entre los proyectos para poner en marcha otras infraestructuras municipales de recarga de vehículos eléctricos también figuran a la espera desde finales de 2023 los seis de la calle Villalpando y otros seis en el aparcamiento disuasorio de Los Pelambres, adjudicados a Aceinsa Salamanca por 37.766 euros, IVA incluido, los de la calle Villalpando, y por 27.394 euros los del entorno del merendero junto al río.

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha explicado que se está tramitando el contrato de las nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos con la previsión de tenerlos disponibles antes de finalizar este mes de julio o, como tarde, en agosto.

Quejas de usuarios

El retraso en la puesta en marcha de estos puntos de recarga causa malestar entre algunos usuarios de vehículos eléctricos de la provincia. Es el caso de Maximiliano Lorenzo, vecino de San Martín de Tábara, que se desplaza a la capital en ocasiones para realizar compras y gestiones y aprovecha para recargar su coche eléctrico. Maximiliano admite que en los puntos municipales de recarga que ya están habilitados en la Aldehuela no suele haber problemas de ocupación pero considera que no es lógico que se instalen nuevos enchufes y luego no se pongan en marcha pese al dinero gastado en habilitar esa infraestructura. Explica que ya se ha plantado en tres ocasiones en dependencias municipales del Ayuntamiento de Zamora para pedir explicaciones sobre el hecho de que no funcionen las nuevas tomas de recarga de coches eléctricos.

La penúltima vez, personal municipal le indicó que los puntos de recarga estarían listos el 20 de junio y ayer mismo volvió a las instalaciones del Ayuntamiento para que le explicaran por qué al final no se habían puesto en marcha aún y le dieran una nueva fecha. Este vecino de la comarca de Tábara que decidió pasarse al coche eléctrico como forma de ahorrar en gasolina lo que se paga de más por este tipo de vehículos indica que los nuevos enchufes para coches pueden ayudar a dinamizar la ciudad ya que si se dispone de más tomas de recarga en la zona centro los usuarios de vehículos eléctricos recargarán en ellos y pueden aprovechar para hacer compras en los comercios del entorno y en caso contrario se irán a otros lugares en los que exista ese tipo de infraestructura.

El retraso en la puesta en marcha de las tomas también fue denunciado el pasado mes de febrero por la formación Unión del Pueblo Leonés, que se refirió literalmente al "cachondeo de los cargadores eléctricos municipales" que seguían sin dar servicio e impidiendo a la vez el estacionamiento a los vehículos de motor de combustión. Al respecto, algo ha cambiado ya que en algunos se ha suprimido la señal que indicaba la reserva de la plaza para coches eléctricos en carga. UPL denunció entonces también la "incongruencia que desde el Ayuntamiento, y con el escaso razonamiento de reducir la cantidad de humos en la ciudad, que son ínfimos, luego no lo justifica, se proporcione energía gratuita a aquellos conductores que pueden permitirse sustituir su vehículo por uno eléctrico o híbrido en su caso", argumentó la formación leonesista.

Suscríbete para seguir leyendo