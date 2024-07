"La poesía es muy necesaria porque plantea propuestas de cuestionamiento"

El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago ha publicado un nuevo poemario que lleva por título el sugerente nombre de "El que menos sabe".

–¿Cómo surge este poemario?

–Surge como han surgido en mí todos los libros de poesía. Yo no lo reclamo, yo no digo voy a hacer un libro de poesía. Hay un momento en el que te das cuenta de que estás escribiendo de cara al lenguaje, nada más, sin pretensiones de confeccionar una obra literaria, simplemente por esa mezcla de instinto, de necesidad, de remedio… eso que es la escritura. Y hay un momento en que también te das cuenta de que aquello va creciendo de manera impensada, imprevista y que se va organizando. Van surgiendo temas preferentes, van surgiendo asuntos que predominan sobre otros y luego está la vida y con todo eso se va configurando algo que acaba siendo un libro.

–¿Son poemas de los últimos años o bien han sido rescatados a lo largo de su trayectoria poética?

–Hay algún poema escrito hace ya 15 ó 20 años, al menos un par de ellos, pero el grueso de los poemas estaba desde hace unos nueve años, son de la época de "Pérdida del ahí" y que se ve que no habían tenido cabida en algún libro anterior, y ahora sí. Es curioso, hay poemas que se escriben y esperan al libro.

–Cuando se ha reencontrado con los poemas antiguos, ¿les ha dado un lavado de cara?

–No, los he respetado tal cual. Pienso en "Bastón" que me pareció que tenía aliento y verdad suficiente para considerarlo así como era y entonces ha llegado así a depositarse en este libro.

–¿Qué temas están presentes en este poemario?

–Yo me agarro a esa teoría que he escuchado alguna vez, de que la poesía es una combinación de preocupaciones públicas y privadas. Hay un universo propio, inmediato, como ocurre con cualquier persona, de allegados, de amigos, de sensaciones particulares..., que da lugar a la escritura de ciertos poemas y hay luego una serie de preocupaciones de la vida pública que también acaban dando lugar a poemas que ponen ahí a la vista un panorama que revela una mentalidad general, por ejemplo, que puede haber ahora, o que revela incluso un panorama donde hay una sensibilidad común que me llama la atención. En el caso de este libro te cito poemas como "Día por día" como "Viene otro tiempo" o como "Un país de nombres propios", son poemas que tienen que ver con estas preocupaciones mías, pero que afectan al mundo general. Luego, por ejemplo, hay otro poema que se llama "Los cuatro poemas de 2020", que ya el propio título es revelador, pues son los poemas que pude escribir en el año de la pandemia.

–En el ámbito de las preocupaciones públicas, ¿qué cuestiones se cuelan en sus versos?

–A mí me preocupan asuntos que van creciendo de una manera inquietante y que están presentes ya en los foros cotidianos de la vida como la necesidad de la inmigración. Puede ser también esa certeza que uno va teniendo con la edad de que el poder se va pasando de unas manos a otras, de unas manos pactadas con otras que llegan, y que nosotros, pobres ciudadanos, no podemos hacer otra cosa más que observar si es que llegamos a observarlo. Ese trasvase de privilegios y de dominio, que acaba cayendo como una losa sobre nosotros. Pero puede ser también la enajenación con la que se vive ahora mismo por culpa de un trabajo exagerado, de un trabajo que no respeta el sentido de la vida, que precisamente es algo que está más allá del trabajo para cada uno. Y ese problema general que están viviendo, sobre todo, las generaciones jóvenes que a mí me causa también desasosiego y que en un poema como "Día por Día" se constata. Uno lo único que sabe hacer es escribir y revelar con un lenguaje determinado que están ocurriendo cosas a su alrededor, que están modelando de una manera, yo diría perniciosa, a veces siniestra, una mentalidad general que realmente es deplorable, por no hablar de todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo políticamente. El modelo Trump, ese modelo que tiene que ver con el descaro, con la desfachatez, con la falta de respeto incluso a las leyes, curiosamente ha sido copiado a toda velocidad por otros dirigentes. Líderes delirantes, los ha habido siempre en política, pero esta especie de capacidad de convicción realmente es preocupante porque hace pensar en una pasión por la ignorancia de gran parte de la gente que curiosamente pensábamos que todavía no iba a suceder porque teníamos muy reciente la historia del siglo XX con todas sus devastaciones del Holocausto, los fascismos, las depuraciones de Stalin...

–Hechos negados por muchos.

–Ese revisionismo interesado de la historia es muy peligroso y siempre ha ocurrido, pero nos parecía que no iba a pasar con la documentación que ya tenemos y, sobre todo, con la cercanía de los sucesos, de hecho estamos viendo todavía documentos, documentales, etcétera, que tienen que ver con el Holocausto o con la dictadura militar que hubo en la Argentina. Ese cuestionamiento de la verdad, de la verdad histórica, es peligroso porque vamos a volver a repetirla.

–Y ante ese panorama, desde su punto de vista, ¿qué se puede hacer?

–La única manera de poder cambiar con cierta garantía es la educación, una educación crítica. Tengo mis dudas de que eso se esté haciendo como se debe desde hace tiempo. Hemos convertido la educación en una especie de oficina donde lo que se muestran son datos, donde se prepara a los alumnos para la competitividad final, pero no hay un tratamiento ni de la historia, ni de la poesía, ni la música, ni del pensamiento o del arte desde un punto de vista crítico y reflexivo. Es una deuda que tenemos y que tengo la sensación de que no va a ser amortizada nunca.

–La poesía ¿qué puede brindar en este momento un poco convulso y confuso?

–La poesía siempre es una gran pregunta. La poesía no tiene soluciones, pero lo que tiene son propuestas de cuestionamiento, no dar nada por seguro. Yo creo que la libertad es poder ponerlo todo en cuestión entonces la poesía entra en ese territorio de la incertidumbre, en ese territorio de la inseguridad, del suponer que las certezas tienen truco.

Tomás Sánchez Santiago. / Ana Burrieza

–¿Y los poetas?

–Los poetas no dan soluciones, pero son necesarios porque lo que ya sobran aquí son discursos que parecen abocados a solucionar, aparentemente, al menos, la vida de la gente. Lo que faltan son, más bien detonantes, propuestas de partida que hagan reflexionar y que hagan entender la vida de otra manera.

–¿Cómo empezó a escribir poesía?

–Yo me recuerdo escribiendo cosas desde pequeño. Con 8 ó 10 años en verso, aunque no sé si eso era poesía. Me di cuenta de que me fascinaba el lenguaje y lo que me fascinaba del lenguaje eran las palabras en sí mismas, su sonido, su manera de expresar. Lo que quería lo conseguía mediante una serie de letras, de sílabas que para mí eran casi como un embrujo por cómo sonaban las palabras. El poeta, desde luego, tiene que enamorarse de las palabras para empezar a creer que la poesía es un territorio al que merece la pena uno enterar.

–Casi nació poeta...

–(Risas). Desde pequeño había palabras que se me quedaban adheridas a mi sensibilidad, podríamos decir que a mi alma. Me gustaba repetir aquellas palabras como si fueran un mantra, una sola palabra, o sea como una letanía como algo que realmente me perturbaba en el mejor sentido de la palabra y me parecía que aquella palabra me salvaba de algo, me curaba, me protegía. No deja de ser todo esto algo muy parecido a lo que es una oración. El poema no deja de ser una súplica muchas veces o una oración en el sentido laico de la palabra, algo que está planteando un asunto que es necesario resolver por medio de palabras.

–¿Para usted lo sigue siendo hoy?

–Yo creo que sí. Si hay algo cercano a la poesía es la plegaria, eso que podemos llamar la plegaria que no tiene que ver con lo religioso necesariamente. La poesía tiene que ver con esa dimensión casi de límites más allá de cualquier otro discurso, yo creo que es lo que la hace diferente de todo lo demás de una narración, de un ensayo, de un documento histórico. La poesía va por otro lado. La poesía es música, es súplica, es incertidumbre, es pregunta, es enigma y es verdad. Es una verdad tan fuerte como la verdad de un notario cuando hace una escritura que ratifica con su firma.

El escritor Tomás Sánchez Santiago. / Ana Burrieza

–¿Qué está escribiendo ahora?

–Nada, en realidad. El poeta cuando termina o abandona, siempre se abandona los libros, uno se dice no puedo hacer más por este libro, ya está, y lo publicas, ya no sabes escribir. Ni siquiera sabes cómo has escrito eso y te quedas en un estado de estupor, por lo menos yo, pues te planteas cómo es posible que yo haya dicho todo eso y cómo lo he dicho, y no lo sabes, tienes que volver a empezar a escribir otra vez, pero cuando se den unas circunstancias que tú tampoco eliges que lleven ellas. No obstante, tengo que preparar textos para antologías que me han pedido, una sobre mi poesía personal y otra para un libro colectivo y después también alguna otra cosa para una colección de reflexiones que he ido haciendo en el curso de los años sobre la poesía, una especie de aforismo. El hecho de cumplir años tiene una cosa muy buena y es que miras para atrás y ves que llevas ya muchos años con una con munición que todavía tienes ahí por estrenar.

