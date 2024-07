El zamorano que busca a su primer amor de adolescencia: "No olvido ese beso"

El primer amor nunca se olvida. Y el primer beso, menos. Sobre ese enamoramiento han hablado en el programa de Cope "La hora de los fósforos" con el testimonio telefónico de Fernando, un zamorano que recuerda con "cariño y nostalgia" cómo vivió su primera historia en Torremolinos. "Todo ocurrió en el parque de atracciones Tívoli, en Benalmádena, el último día antes de irme: nos subimos al séptimo piso que indicaba 'séptimo cielo' y allí nos abrazamos y nos dimos mi primer beso", cuenta a los micrófonos de Cope.

Poco después, "me tocó volverme para Zamora, que es desde donde llamo" y a partir de ahí cartas y llamadas telefónicas hasta que se perdieron la pista.

"No he vuelto a saber nada de Mai"

Tras ese verano de amor, "no he vuelto a saber nada de ella", de ahí que los colaboradores del programa hicieran un llamamiento para encontrar a Mai Domínguez Ruipérez. "Si nos está escuchando, quiero agradecerle ese maravilloso verano que me regaló", cuenta el zamorano. ¡Suerte, Fernando!