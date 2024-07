Pilar Merino, represaliada del franquismo: "El miedo a que me cogieran otra vez se fue al morir el mayor asesino"

De la mano de Amable García, su compañero de vida durante 80 años, Pilar Merino Barbero fue la mujer en la sombra del histórico dirigente del PCE en Zamora, "éramos el uno para el otro, él me contaba y yo le comentaba", ejerció gran influencia en quien fue su marido desde 1955 a pesar de que se confiesa socialista, acérrima defensora y admiradora de Rodríguez Zapatero, con quien comparte esa ideología tendente al diálogo y la unión de las izquierdas. Ávida lectora, acaba de devorar "Crónica de la España que dialoga", "¡ay, qué libro!".

El activismo en la clandestinidad unió a la pareja a partir de 1944. Detenidos y encarcelados por la dictadura franquista, bien sabía la joven Pilar cómo se las gastaban los fascistas: "¡Rojas, más que rojas, sinvergüenzas!", con 12 años, camino del instituto con sus hermanas, tuvo que lidiar con insultos y desprecios. "Me he acordado porque ahora está volviendo a pasar". Hija del fundador en Zamora y presidente de Izquierda Republicana, Higinio Merino, joyero de prestigio, el negocio familiar estaba en la calle de Sagasta, "allí continúa el cartel". Al inicio de la Guerra Civil, 1936, lo fusilaron a la entrada de Toro junto al abuelo paterno. "Vivíamos en la casa de Cañibano frente al Instituto Claudio Moyano, llegaron dos a por él. Salió de casa con una manta, tan guapo y tan arreglado como siempre, igual que está ahí", señala la camilla que ha convertido en santurario familiar, llena de fotos de sus padres, de Amable, de sus hijos, de sus nietos... "No le volvimos a ver más. Tenía 36 años". Esa noche habían fusilado al padre de Amable.

Mirando un retrato familiar. / Jose Luis Fernández

La dura experiencia no doblegó un ápice su carácter libre, "siempre hablé lo que me dio la gana", continuó el camino del padre, fundador de la Sociedad Filarmónica y Coral de Zamora, "iban a cantar a Londres, a París..., mi mamá también". Rozando ya el siglo de vida, hace gala de su coquetería, maquillada y peinada a la perfección, lúcida y habladora se detiene en Emiliana Barbero: su madre, maestra sin ejercer, que preside la habitación desde un gran cuadro. Enviudó con 5 hijas y le tocó luchar, arropada por amigos, como el delegado de Hacienda; o sus dos vecinos, "nos han querido mucho", le dijeron "te guardamos lo que tengas bueno, esta gentuza que viene a por tu marido se lo lleva". No olvida que "ningún amigo de la Coral echó una mano a mi padre", solo Manuel Antón, del PSOE, le ofreció una casa "de muy poca renta".

Pilar Merino / José Luis Fernández

Ocho años después del asesinato de su progenitor, Pilar terminó en la cárcel del Gobierno Civil. "Fui a comprar al Mercado de Abastos, estaba con mi amiga Elisa Crespo y con una señora, les habían fusilado al padre y al marido, llegó la policía y dijo: os venís conmigo". Miró uno para atrás, "si hay otra, ¡vamos! Llovía, me metieron en una habitación". Allí vería por primera vez a Amable, "me asomé por si venía mi madre y vi que le metían, yo no lo conocía, con Joaquín, su amigo, detenidos en una redada en Toro".

Pilar Merino sostiene una foto en la que aparece ella de joven con su esposo Amable. / Jose Luis Fernández

El presidio de Zamora fue el siguiente destino y un mes después, Valladolid. Al pasar por la calle gritaban a los que nos llevaban "¡asesinos, asesinos!". Era 1944, "en el tren conocí a Amable, yo nunca había hablado con él". La joven resuelta de ojos azules dejó prendado al comunista, "mandaba a un amigo a preguntar por mí en el penal". Antes de salir para el consejo de guerra, nos dejaron un rato en una habitación. Amable dijo, "esta es la mía", me agarró y me dio un beso. Había guardias civiles y pensé, "nos van a dar una", pero nos miraron sonriendo y nos dijeron "¡muy requetebién hecho!". El juicio fue su siguiente cita: él, condenado a cinco años; y ella, defendida por un Álvarez de Toledo, a tres a pesar de que el abogado pidió clemencia, "no habíamos hecho nada, levantaron los sables como locos". Acabó en Las Ventas, Amable en el penal de Burgos. "Cumplí la condena, pero fui feliz porque estuve rodeada de lo mejor, gente de mucha altura, maravillosa, aprendí muchísimo".

Pilar Merino. / José Luis Fernández

Trabajó, con sus hermanas, en la joyería que la madre abrió "con el dinero que tenía de mi padre". Esa labia que no ha perdido la colocó como comercial, empleo que compaginaría con la crianza de sus dos hijos, Luis y Piluca. "A Amable le costó encontrar trabajo, era muy inteligente, autodidacta" y acabó en Tabacos. Jamás cantó el cara al sol, ni cuando hizo el servicio social en el comedor de huérfanos de fusilados. "Yo me salía, no iba a cantar el himno de los que mataron a mi padre". Vivió siempre con "miedo a que me cogieran otra vez", miedo que solo se fue con la muerte del "mayor asesino, el animal, ¡ay, ese día!". Lo que nunca pudieron arrebatarle fue el positivismo, "fui muy feliz con mi marido".

Suscríbete para seguir leyendo