El juez quita la multa a una ciclista sancionada en la Plaza Mayor de Zamora

El Juzgado contencioso Administrativo de Zamora ha retirado la multa a una zamorana que fue sancionada por la Policía Municipal por ir en bici por el lateral de la Plaza Mayor. El uso de la bicicleta como medio de transporte urbano es una medida promovida por el Ayuntamiento y en general por las políticas públicas en pro de la movilidad sostenible, que busca nuevas formas de trasladarse poco contaminantes, aunque en Zamora tienen un desarrollo muy limitado.

Una de las causas es la incertidumbre legal sobre si se puede o no circular en bici por determinadas zonas de la ciudad, como el casco antiguo. En principio hay una ordenanza municipal que lo permite e incluso dotaciones como los aparcamientos de bicicletas de la Plaza Mayor, la plaza Viriato, la Biblioteca, o la Subdelegación del Gobierno así parecen indicarlo: no tendrían sentido si el ciclista tuviera que llegar andando hasta ellas.

Sin embargo, aunque la Policía Municipal en general no pone ningún inconveniente al uso de la bicicleta por el casco antiguo hay determinados agentes que paran a los ciclistas y les conminan a bajarse, cuando no les ponen multas, como ocurrió a la ciudadana. Entienden que es una zona peatonal y por tanto no caben las bicis que en todo caso deben respetar la señalización vigente, como la de circulación prohibida a toda clase de vehículos. Aluden a la Ley de Tráfico para adoptar tal postura.

El incidente

Los hechos que dieron lugar a la denuncia ocurrieron el 2 de agosto del pasado año, cuando la ciudadana "circulaba en bicicleta por la Plaza Mayor, procedente de la calle Renova y en sentido Ramos Carrión, circulando en sentido contrario un vehículo de la Policía Municipal de Zamora; el agente que ocupaba el puesto de copiloto conminó a la ciclista a bajarse de la bicicleta al poder atropellar a algún peatón, sin nadie a menos de 50 metros. Los agentes y la ciclista reanudaron la marcha. El coche patrulla dio un giro de 180 grados y dio el alto a la ciclista para imponerle una multa de 200 euros".

La causa de la multa fue "no obedecer una señal de circulación prohibida para toda clase de vehículos en ambos sentidos".

Señalización específica para bicicletas en Santa Clara / J.N.

Sin embargo, al haber una regulación municipal específica sobre el particular que permite el uso ciclista de estas calles es esa la norma que rige, entiende el abogado de la ciclista. Y en general los usuarios de la bici consideran que se puede circular pedaleando por este lugar, siempre respetando la preferencia peatonal: es decir, en caso de mucha afluencia de peatones el ciclista debe ir andando.

El abogado de la ciclista, Tomás Cuadrado, cita en concreto el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y los apartados 1 y 6 de la Ordenanza de circulación y usos de vías públicas del municipio de Zamora. La primera norma atribuye al Ayuntamiento la facultad de ordenar y regular el tráfico y los usos de las vías urbanas.

La ordenanza municipal especifica claramente que las bicicletas circularán obligatoriamente por los carriles bici segregados y en su ausencia por el resto de los carriles bici o por las vías señalizadas específicamente. Cuando no existan ninguna de estas tres categorías circularán por la calzada. Cuando se den condiciones de vía compartida o señalizada, podrán circular por las aceras.

Áreas peatonales

En caso de que no exista carril bici u otra vía de las especificadas al efecto, las bicicletas podrán circular, salvo que exista una aglomeración de peatones, por las aceras, andenes y paseos de más de 5 metros y 3 metros de espacio libre; los parques públicos y áreas peatonales y la zona de prioridad invertida en los dos sentidos de circulación.

Es decir las bicis pueden ir por las calles peatonales incluso a contramarcha, salvo que la aglomeración de peatones no lo permita. Y es que la ordenanza está tan bien hecha que especifica incluso qué se entiende por aglomeración de peatones. "A los efectos expresados en este artículo, se entenderá que hay aglomeración cuando no sea posible conservar un metro de distancia entre la bicicleta y los peatones que circulen, o circular en línea recta 5 metros de manera continuada".

También fija las condiciones de circulación de las bicicletas en estos espacios reservados a los peatones: habrán de respetar siempre la preferencia peatonal, adecuarán la velocidad a la de las personas que van andando, sin superar los 10 kilómetros por hora, se abstendrán de hacer cualquier maniobra que pueda afectar a la seguridad de los peatones, respetando la distancia de un metro separación y habrán de evitar circular a menos de un metro de las fachadas.

Sólo en la calle Santa Clara hay una especificación para las bicicletas, determinando el horario en el que pueden circular por esa vía. En el resto del área peatonal o de tráfico compartido del casco antiguo hay señales genéricas de prohibido circular, con la leyenda, en ocasiones, excepto acceso a garajes o excepto autorizados.

Entran vehículos

Sin embargo, ponga lo que ponga, en estas calles entran vehículos: emergencias, acceso a garajes, carga y descarga, servicios de todo tipo y también bicicletas, que están autorizadas por una ordenanza municipal. Por lo tanto, las asociaciones ciclistas como Bici Zamora reclaman que se coloque una señalización más adecuada para evitar problemas de interpretación: simplemente añadiendo a la señal de prohibido circular, excepto vehículos autorizados, categoría en la que entran claramente las bicicletas. Y es que se da la circunstancia de que algunas de estas calles peatonales están también señalizadas como Camino de Santiago, una ruta que lógicamente, se puede hacer en bicicleta.

Algunos policías, sin embargo, interpretan que un ciclista por la Plaza Mayor está saltándose una señal de circulación prohibida e invadiendo una zona peatonal. De confirmarse esa visión de las cosas, el uso de la bicicleta recibiría un rejonazo de muerte, ya que sería inviable utilizar ese medio de transporte para la vida cotidiana en la ciudad simplemente porque se verían obligados a hacer los recorridos de varios kilómetros, como los que hace un coche por ejemplo para acceder al casco antiguo.

No es definitiva

Bien es verdad que la sentencia del Contencioso, pese a retirar la multa a la ciclista no acaba de ser contundente acerca de cómo se debe interpretar la norma, ya que aprecia una confusión importante en las versiones de los agentes, la denunciada y los testigos. "Las versiones de las partes, unido a la de un testigo, son irreconocibles; por una parte, la de los agentes es confusa, y por otra, tampoco la contraria es ilustrativa, y no ofrece una representación nítida de lo que realmente ocurrió", por lo que el juez "anula la multa impuesta, dejándola sin efecto".

De momento el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por marcar las ciclovías por toda la ciudad aunque el resultado práctico ha sido el mismo que si no estuvieran y desde luego el fomento del uso de formas alternativas de transporte esta aún en pañales en una ciudad como Zamora. Y como se multe a los ciclistas, más.

Suscríbete para seguir leyendo