Tomás Toranzo, presidente de honor de Semes: "En una urgencia el médico adecuado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte"

La creación de la especialidad médica de Urgencias ha sido el gran anhelo de los doctores que trabajan en este campo y también de los miembros de las sociedades científicas que, como Semes, llevaban décadas luchando por conseguirlas. Y entre los principales promotores de la creación de la especialidad de Urgencias destaca un zamorano, Tomás Toranzo (Villalpando, 68 años), sindicalista histórico que estuvo también en primera fila de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Está convencido de la bondad de la medida, sobre todo para el paciente, porque "hay veces que sólo se tiene una oportunidad para salvar la vida".

–¿Cuál ha sido el freno para que haya tardado tanto la especialidad de Urgencias?

–Las sociedades científicas y las comunidades autónomas lo impidieron, pero poco a poco la evidencia se ha ido imponiendo. Ya solo quedaban tres países en la Unión Europea sin especialidad, y en todo el mundo desarrollado funciona, además de manera pujante y muy reconocida. Al final las propias consejerías que en su momento se pusieron se han dado cuenta de que es necesario tanto para mejorar la calidad de asistencia como para planificar adecuadamente cuántos médicos se hace falta en cada sitio.

–¿El paso que faltaba era únicamente la aprobación del Gobierno y la publicación en el Boletín Oficial del Estado?

–Estaba todo hecho. Había un proyecto que se había sometido a información pública el año pasado, pasó al Consejo de Estado y solo quedaba ya que el Consejo de Ministros aprobase el reglamento.

Crear la especialidad de Urgencias es, sobre todo, buena para el paciente

–Usted lleva muchos años en la reivindicación, prácticamente desde su inicio.

– Soy un socio fundador de la Semes, que empieza en el año 88 y uno de los objetivos fundamentales era crear la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, porque entendíamos que para la asistencia a las urgencias con los dispositivos específicos tanto hospitalarios como extrahospitalarios se necesitan profesionales con una formación adecuada. No hablo de la urgencia de Atención Primaria o la urgencia de planta de Medicina Interna, sino de la emergencia hospitalaria o de una UVI móvil donde te sale lo mismo a una eclampsia, que a un infarto, un accidente, una convulsión febril...O sea, hacía falta médicos con competencias específicas para resolver las verdaderas urgencias y con la mejor cualificación, porque son patologías tiempo dependientes y que en muchas ocasiones no hay una segunda oportunidad.

–¿Una especialidad que existía ya en otros países?

–Eso era una evidencia en todo el mundo. Y empezamos a demandarlo y a que se creasen también los puestos específicos. Esto contribuyó a que se desarrollasen los servicios de urgencias hospitalarias. Por el año 88 en Zamora éramos seis médicos de urgencias, estábamos cada día uno, cada uno veníamos de una formación distinta, si lo que tú sabías coincidía con lo que tenía el enfermo se lo podías resolver bien. Y si en eso no estabas formado, pues qué se va a hacer. Eso no podía ser. Y además, había que garantizar que los profesionales con esa formación homogénea diesen el mismo tipo de respuesta en cualquier lugar de España. Porque por un principio básico del sistema nacional es lo que es la equidad. Y la principal equidad es que los pacientes cuando tengan una necesidad tengan un médico con las competencias adecuadas a su problema.

–¿Por qué es especialmente importante en urgencias?

–Porque las urgencias son patologías tiempo dependientes y en las que no hay una segunda oportunidad, si no tienes un médico de estos, pues a veces la diferencia es entre la vida o la muerte o quedar con unas lesiones para toda la vida, unas secuelas.

–Si tan claro estaba, ¿por qué no se terminaba de aprobar la especialidad?

–Hubo dos informes del Defensor del Pueblo recomendando la creación de la especialidad, y de asociaciones de pacientes también, pero había resistencias por varias sociedades científicas que se negaban a perder nichos competenciales de su especialidad.

–O sea, por no perder campo de trabajo, ¿no?

–Exactamente. Eran año de paro y no querían perder eso. Entonces, fundamentalmente las sociedades de Atención Primaria y Medicina Interna fueron las que más se opusieron.

–¿Qué argumentaban?

–Nunca entendí muy bien sus argumentos. El principal era que si hacías la especialidad te tenías que seguir dedicando toda la vida a las urgencias, que son puestos de trabajo muy penosos. Hay gente que lleva toda la vida trabajando en urgencias, y se ha jubilado ahí. Y si es penoso, habrá que mejorar las condiciones de trabajo: plantillas, los horarios, más médicos por turno en función de las cargas. Pero aquí de lo que estamos hablando es de las necesidades de los pacientes. Hubo un caso paradigmático de un catedrático de Cirugía de Valencia, Juliá, que era de la Semes y defendía la especialidad de Urgencias. Tuvo un accidente en las Hoces del Cabriel, sufrió un traumatismo torácico con un neumotórax, la atendieron médicos sin formación específica y él ya dijo "me muero antes de llegar al hospital".

Algunas sociedades científicas bloquearon el proceso porque temían perder nichos laborales

–Dice que ha esperado a verlo publicado en el Boletín Oficial para creerse la noticia.

–Sí, y ha salido justo el día de Santo Tomás, el del ver para creer, porque han sido muchas las ocasiones en que la especialidad parecía a punto de salir adelante, de hecho, ha habido proposiciones de ley en este sentido de todos los partidos políticos.

–¿Y?

–Y siempre al final, por unas circunstancias o por otras, normalmente porque cuando ya se iba a aprobar cambiaban el ministro, nunca salía. La última vez, estaba yo como presidente de Semes entonces. En el último Gobierno de Zapatero, el reconocimiento estaba prácticamente de un día para otro, había pasado el Consejo de Estado, faltaba el Consejo de Ministros y de repente Zapatero disolvió las Cortes. Y cuando llegó el PP, que había defendido la creación de la especialidad, dijo que no era momento y se acabó. Y así hasta ahora, cuando todas las comunidades autónomas se han dado cuenta de la necesidad, y se ha creado la especialidad.

–Una especialidad que atiende muchos pacientes a lo largo del año.

–Como dice el preámbulo de el decreto, se ven en España 21 millones de urgencias en los hospitales, más 10 millones extra hospitalarias. No todas son verdaderas urgencias, porque hay mucha patología banal que no debería atenderse en estos dispositivos, pero la gente va donde le solucionan los problemas. Pero las verdaderas urgencias necesitan profesionales perfectamente competentes y que sepan resolver la urgencia. Porque si tú estás con una urgencia vital, con una parada, con una obstrucción de la vía aérea, con un politrauma grave y el que te llega no sabe resolverlo, pues adiós, has perdido la oportunidad que tenías. Y eso está así en todo el mundo desarrollado. Con la guerra del Vietnam se vio cómo las actuaciones en el lugar del accidente mejoraba el diagnóstico vital de una forma dramática. Ahí se empezaron a desarrollar todas las técnicas, la metodología, habilidades, conocimientos, investigación.

En la guerra de Vietnam se vio que la atención in situ mejoraba dramáticamente la supervivencia. A partir de entonces se desarrolló la medicina de Urgencias y Emergencias

–¿Y en eso qué influye tener o no la especialidad?

–El problema es que aquí éramos todos autodidactas. Te ibas formando en lo que tú querías, lo que más te gustaba, y ahora con la especialidad lo que va a haber es una formación reglada, homogénea, y en teoría todos los residentes que salgan van a contar con una formación, como la que tiene un cirujano o un traumatólogo, con unos conocimientos que les permiten ejercer la especialidad con garantías para los ciudadanos. Imagínese un traumatólogo, que acaba Medicina, se va a dedicar a Traumatología y estudia la cadera y el hombro, pero de la tibia no sabe nada, porque nadie le ha formado. No, para ser traumatólogo tiene que seguir un programa docente y demostrar conocimientos, habilidades, investigación, técnicas en toda la patología traumatológica.

–A partir de ahora, ¿qué pasos hay que dar? Porque supongo que los urgenciólogos no surgirán de la noche a la mañana.

–Las urgencias, cada vez tenían más calidad, porque somos exigentes, nos formamos, la sociedad científica se preocupaba de hacer el cursos de formación continuada, pero era voluntario. Ahora habrá formación regular homogénea y se mejorarán la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes, se harán más resolutivos y se hará mejor medicina, como es lógico. Para los profesionales les va a permitir un desarrollo mucho más armónico, acorde a la vocación y a las apeteces profesionales de cada uno. Lo primero que hay que hacer es que se constituye la Comisión Nacional de la Especialidad, que tiene un plazo de tres meses. Tienen que elaborar el programa docente, que prácticamente ya estaba hecho, y se determinarán también las unidades docentes y las necesidades de médicos, cuántas plazas se ofrecen en la siguiente convocatoria. Se calcula que para la convocatoria de este año puede salir alrededor de 300 plazas ya para formarse en medicina de urgencias.

La formación parece que durará cuatro años, dos de ellos comunes con Medicina de Familia

–¿Y para quienes sean ya médicos de urgencias en ejercicio, pero sin título de especialistas?

–Habrá un proceso de acceso extraordinario al título para todos aquellos médicos que lleven al menos cuatro años en los últimos siete ejerciendo de médico de urgencias a tiempo completo. Entre cuatro y dos años se les da el título previo a una prueba práctica que convocará, de habilidades y conocimientos. También se contempla a los que han terminado en los últimos tres años anteriores a la publicación de este decreto y que hayan trabajado al menos el 50% del tiempo de urgencias. Y, después, a los residentes que han empezado la formación este año, que no han tenido posibilidad de hacer urgencias y que quieran acceder a urgencias, se les puede hacer un examen al terminar de conocimientos por si quieren acceder a la especialidad.

–¿Cuántos años de MIR serán?

–El decreto dice que la duración de la especialidad será como mínimo de cuatro años (pueden ser cinco, pero de momento parece que se va a optar por cuatro), de los cuales dos serán comunes con Medicina de Familia. A partir de ahí quien elige Familia tira para esa rama y quien va para Urgencias sigue con los años específicos de Urgencias. Pero esas dos comunes permitirán que tanto los especialistas de Urgencias como los especialistas de Familia, cuando hayan ejercido cinco años de especialidad, previo a un programa formativo adecuado, puedan cambiar de especialidad. Lo cual da también mucha flexibilidad y versatilidad a estos médicos que pueden cambiar de ámbito asistencial, previo a la superación también de los cursos de formación, que acrediten los conocimientos, una especie de correspondiente.

–Dedicarse a trabajar el urgencias parece, en principio, bastante vocacional ¿no?. ¿O es más bien una salida laboral?

–No, la prueba es que es un sitio con mucha carga de trabajo, son sitios muy penosos, mire el hospital como está, pero es un ámbito asistencial que engancha, porque gusta. Porque ves resultados inmediatos, porque es muy resolutivo, y a la gente le gusta. Pero esto ya se había visto en estudios que habíamos hecho. Se hizo uno por el año 2010, cuando era yo presidente de la Semes, con una encuesta muy amplia a todos los que estaban eligiendo plazas MIR y se demostró que si hubiera especialidad de Urgencias iban a estar entre las que primero se elegían. Así que, bueno, lo veremos también este año cuando salga la especialidad de Urgencias, cómo es una especialidad que se va a elegir y se van a acabar las plazas bastante pronto. Porque es muy atractivo, y los residentes cuando hacen la especialidad les gusta Urgencias, pero claro no se quedan en el servicio porque no hay una formación específica, y ninguna especialidad te compensa la formación. ¿Qué pasa? Que cuando salías, y si te ibas a Urgencias, notabas que tenías carencias, porque no había habido una formación reglada, ni un programa docente completo.

