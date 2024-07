El proyecto completo de atención a las víctimas de agresión sexual en Zamora avanzado

La Consejería de Familia confía en conseguir en breve plazo un local donde ubicar el centro de crisis 24 horas para las víctimas de agresión sexual en Zamora, una vez licitado por segunda vez el contrato. Y es que en la primera sí hubo ofertas lo que pasa es que alguna de ellas se rechazó por cuestiones formales, lo que vaticina que en esta segunda ocasión la adquisición del local será posible.

En todo caso, indicaron fuentes de la Consejería de Familia que dirige la zamorana Isabel Blanco, que aún no se tenga el centro no significa que las víctimas de agresión sexual estén desprotegidas.

De hecho, la creación e implementación de los centros de atención forma parte de un proyecto de atención a víctimas de agresión sexual más amplio en el que la Junta de Castilla y León está trabajando. Un proyecto aprobado por el Ministerio de Igualdad en diciembre de 2022, que transfirió los fondos para su ejecución en marzo de 2023.

El proyecto contemplaba la reforma y modernización de las instalaciones y el equipamiento de las casas de acogida y de los centros de emergencia, fase ya ejecutada. También se ha adjudicado la prestación del servicio de atención a las entidades del tercer sector, un servicio que ya se prestaba con anterioridad y que está en marcha ya con el nuevo contrato. Y en enero de 2024 se puso en marcha del Centro Virtual Atiendo.

Y ahora queda la mejora y refuerzo del servicio a través de la compra de los locales donde se instalarán los centros de atención a víctimas.

Avanzada ejecución

Por tanto, indicaron fuentes de Familia "el proyecto a nivel global se encuentra en una fase muy avanzada de ejecución". Resta por finalizar la compra de locales en varias provincias, "que se ha demorado por la complejidad de la compra y defectos formales en la presentación de las ofertas".

Que no haya local no significa que no se preste el servicio. "El servicio, es decir, la atención que prestan los profesionales a las víctimas de agresiones sexuales, ya se viene garantizando por la Junta de Castilla y León a través de la contratación de entidades del tercer sector especializadas en esta atención". Una atención a las víctimas de agresiones sexuales que ofrece apoyo, información, asesoramiento, sensibilización y seguridad, ofreciendo un espacio seguro que anime a las víctimas a denunciar.

En los casos que se precise atención urgente intervienen los profesionales de la entidad, y, según cada caso, se procede a la derivación a psicólogos, abogados, etc. En febrero de 2024 se volvió a adjudicar la prestación de este servicio a las víctimas.

Además, para mejorar y reforzar la atención y para llegar a las víctimas en el ámbito rural, la Junta de Castilla y León puso en marcha, en enero de este año, el centro virtual Atiendo, que cuenta con un teléfono gratuito que atiende 24 horas durante siete días a cualquier persona que sufra una agresión sexual en todo el territorio de la comunidad.

Un lugar cerca del hospital y la comisaría y abierto durante todo el día

La adquisición de locales busca una mejor atención a las víctimas, tanto por la ampliación del horario ya que atenderán las 24 horas, como por la ubicación de las instalaciones, cerca de puntos estratégicos como hospitales, comisarías y zonas de ocio nocturno, como por el equipamiento y condiciones de los locales.

Su compra se realiza con cargo a los fondos europeos Next Generation y se adquirirá un local por provincia. Esta compra se lleva a cabo a través de un procedimiento de contratación administrativa, en el que se establecen unos requisitos que han de cumplir lo locales y se anuncian públicamente para que los propietarios interesados hagan sus ofertas.

Tras un proceso de selección se compra el local que mejor se ajuste a los criterios. El plazo para comprar estos locales y ubicar el servicio en ellos culmina el 31 de diciembre de 2024. A fecha de hoy se han comprado los locales de León y Valladolid. Se continua el proceso para comprar el resto, algunos de ellos han sido declarados desiertos por no ajustarse las ofertas a los criterios exigidos o por defectos en la presentación de documentación por los propietarios.

En breve se adjudicará la compra de todos ellos y en todo caso en Zamora "está garantizada la atención presencial, telefónica y telemática a las víctimas de la violencia sexual". De los 52 centros de emergencia previstos en España solo hay nueve abiertos.

Suscríbete para seguir leyendo