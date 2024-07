La primera líder de las cofradías

La semanasantera Isabel García Prieto ha sido la primera mujer que ha presidido la Junta pro Semana Santa de Zamora a través del apoyo de las cofradías en dos mandatos, el último no completado por la decisión hecha pública en un consejo rector extraordinario celebrado el pasado miércoles, día 3 de julio, de dimitir tanto ella como su junta de gobierno.

García Prieto llegó a asumir responsabilidades dentro de la Semana Santa de la mano de la fallecida Josefina Yugueros, quien durante su presidencia de la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias contó con ella para ocupar una vocalía. En 2012 García ganó las elecciones a la presidencia de Nuestra Madre y accedió a la vicepresidencia de la Junta pro Semana Santa de Zamora junto a Antonio Martín Alén.

Dio el paso adelante para liderar el organismo semanasantero cuando Alén en el año 2016 optó por no concurrir a la reelección y cuando el entonces presidente de la Real Cofradía Santo Entierro, Graciliano Hernández, rehusó presentarse. En esa ocasión, Isabel García Prieto obtuvo 58 votos a favor, 18 sufragios en contra y ocho papeletas en blanco, lo que se traduce a que logró el beneplácito de, al menos, once cofradías, tres en contra, en un momento en el que todavía la mujer no podía acceder a todas las hermandades y cuando no se había decidió dónde, ni cómo hacer el anhelado nuevo Museo de Semana Santa de Zamora.

En su primer mandato, en abril de 2017, los representantes de todas las cofradías y hermandades en un consejo rector, decidieron, tras barajar muchas alternativas, optaron por derribar el primer Museo de Semana Santa para aprovechar ese solar y adquirir una vivienda contigua y otro solar colindante con el objetivo de levantar un edificio singular. La compra la autorizó, semanas después, el plenario del órgano semanasantero y contaron con la ayuda económica de Caja Rural para el primero de los terrenos.

Luego llegarían infinidad de reuniones de la presidenta de la Junta de Cofradías con los representantes de las administraciones públicas. La perseverancia y el tesón de Isabel García lograron que fuera factible, con el respaldo de las instituciones, desde la modificación del Plan de Espacial del casco histórico hasta finalmente el convenio con la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zamora y Junta de Castilla y León sobre la financiación de la nueva construcción, una firma que inicialmente estaba planteada en marzo de 2020 y que se retrasó unos meses a causa de la pandemia.

La presidenta de la Junta pro Semana Santa se mantuvo al margen de la polémica que generó el ultimátum que dio el anterior obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, a Silencio, Buena Muerte y Tercera Caída que no se habían adaptado al Estatuto Marco y que mayo de 2018 todavía no permitían el acceso a la mujer a sus filas.

También bajo su liderazgo de la Pasión, la ciudad albergó el VII Congreso Nacional de Cofradías, que no tuvo una elevada afluencia de personas de fuera de la región y culminó con un vía crucis extraordinario.

A Isabel García Prieto le tocó lidiar con la suspensión de las procesiones por la llegada del coronavirus, la realización del pregón de pregones en el año 2021 con un aforo muy limitado en Teatro Ramos Carrión y mantener, por segundo año, las túnicas y los hachones guardados.

El 2022 conllevaría el regreso de las salidas procesionales, tras recomendaciones para discurrir por calles anchas. Esa primavera vendría su reelección, con 65 votos a favor, lo que implica trece cofradías; 15 votos en contra, que representan a tres cofradías y una abstención. Un mayor apoyo.

Ese verano un grupo de trabajo, con la autorización del consejo rector, distribuyó los 36 pasos que albergaba el Museo de Semana Santa entre distintos templos de la ciudad. Bajaron muchas opciones, hubo que hacer encaje de bolillos, e incluso cortar algunas mesas, para que los grupos escultóricos accedieran a sus nuevas casas en la Catedral, Santa María La Nueva, San Vicente, San Andrés, San Esteban, Santa María de la Horta, San Lázaro y la panera de Jesús Nazareno durante la construcción del centro de la Pasión.

El cierre del Museo de Semana Santa, a mediados de septiembre, supuso un antes y después en la historia de la Semana Santa de la ciudad. Semanas más tarde llegó el derrumbe del inmueble y comenzaron a sucederse las complicaciones. Aparición de una atarjea, realización de las catas arqueológicas y paralización de la obra por los problemas con la vecina de la casa colindante a las antiguas oficinas de la Junta de Cofradías, asunto judicializado, y con la empresa adjudicataria, que reclamó más dinero por el incremento de costes, lo que supuso la rescisión de mutuo acuerdo con la Junta de Castilla y León.

Todo este proceso dio al traste con los primeros movimientos de Isabel García, quien ya había comenzado a realizar las gestiones para poner en marcha un patronato o consorcio que gestionara el futuro Museo y con la formalización con el Estado de la financiación de la museología del nuevo espacio de la Pasión tras haberse comprometido verbalmente.

En los últimos meses los rumores de la dimisión de Isabel García cobraron mucha fuerza en los círculos semanasanteros y se intensificaron con la polémica con la viuda de Ricardo Flecha que rehusó recoger el Barandales de Honor a título póstumo dado a su marido. Sin embargo la presidenta, en una entrevista a este medio, se mostró dispuesta a seguir, pese a que la oposición seguía creciendo.

La tensión, que se ha incrementado con los problemas en con el Museo, se evidenció con la ausencia tres cofradías en la última asamblea general de la Junta pro Semana Santa. Pese a que el obispo de Zamora, Fernando Valera, pidió que todas las hermandades remaran en la misma dirección, las aguas no se han calmado, si no que están más revueltas. El futuro de la Semana Santa de Zamora se encuentra en manos del prelado que, previsiblemente, a lo largo de ese mes nombrará a una gestora.

