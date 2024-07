Federico Cantero Villamil: 150 aniversario de su nacimiento

Federico Cantero Villamil, eminente ingeniero e inventor, hasta ayer desconocido para muchos, es hoy reivindicado y puesto en valor por su trayectoria profesional y sus logros en los campos de la ingeniería hidroeléctrica, la aeronáutica y la proyección y construcción de las entonces incipientes líneas de comunicación ferroviaria. Su figura, sumida en el anonimato hasta no hace mucho tiempo, reviste una especial relevancia para Zamora y los zamoranos por sus aportaciones en el ámbito de las infraestructuras que, en su momento, convirtieron a nuestra provincia en un lugar puntero y vanguardista de la ingeniería de la época. Con motivo de la conmemoración, en este 2024, del 150 aniversario de su nacimiento, nos ha parecido oportuno redactar este pequeño apunte sobre tan ilustre personaje cuya vinculación a nuestra tierra y su contribución a la misma despiertan nuestro interés, admiración y reconocimiento.

Nació en Madrid en 1874 en el número 7 de la calle de la Libertad. Su vida estuvo muy ligada a la ciudad de Zamora por razones de trabajo de su padre, contratado por la Compañía Ferroviaria MZOV (Medina-Zamora y Orense-Vigo) para dirigir la línea ferroviaria entre Medina del Campo y Zamora. Desde bien pequeño mostró interés por la ingeniería, quizás por influencia de su padre, ingeniero industrial mecánico. Cursó estudios preuniversitarios en el Colegio Hispano-Romano de Madrid y posteriormente Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos obteniendo en 1896 el primer puesto de su promoción (formada por 46 integrantes), con solo 22 años. En 1897 se trasladó a la residencia familiar en Zamora. En los siguientes años combinó su estudio de explotación hidroeléctrica del Duero con visitas a otras instalaciones hidroeléctricas e industriales de Europa. Desde entonces y hasta su fallecimiento su vinculación con nuestra ciudad fue constante.

Federico Cantero Villamil / A

La actividad profesional de nuestro protagonista fue extensa e intensa: dirección de la línea Medina del Campo a Zamora (1905-1918); ingeniero Jefe de MZOV; aprovechamiento del Duero para dotar de electricidad a Zamora, socializando su uso, y también para exportarla a Valladolid, Toro y Salamanca; prospección del tramo internacional fronterizo con Portugal que él mismo exploró, montado a caballo, palmo a palmo y fue el precedente de los Saltos del Duero; proyecto y construcción del Salto de San Román de los Infantes (revolucionario en su época), también llamado Salto del Porvenir, finalizado en 1902 ; accionista (con el 11% de las acciones) de la Sociedad El Porvenir de Zamora, creada para la construcción del salto (1899); proyecto del ferrocarril Zamora-Orense (1913); proyecto del Salto del Olvido en Valsaín (Segovia); proyecto del salto de Burgomillodo, en el Duratón, también en Segovia; director de carreteras de la Diputación Provincial de Zamora; Director General de Obras Hidráulicas entre 1934 y 1935; inspector y miembro del Consejo de Obras Públicas entre 1941 y 1944; dirección técnica de Talleres Mecánicos de una fábrica de hielo así como de los laboratorios químicos Menvior que producía abonos para la mejora de la agricultura; creación de un taller en Zamora con maquinaria de precisión para diseñar alas giratorias y hélices; fundación de un Club de Vuelo sin motor en La Granja de San Ildefonso; depósitos nuevos y cañerías a presión para el abastecimiento de Zamora con un agua de buena calidad; entre 1910 y 1940 registró 33 patentes, buena parte de ellas relacionadas con su prototipo de helicóptero.

Hacer una reseña completa de la actividad profesional de este inagotable ingeniero escapan a la intención de este modesto artículo, pero sirva la enumeración precedente para que el lector se haga una idea de cuán prolífico fue nuestro ingeniero en el ejercicio de su profesión.

¿Y qué decir en cuanto al perfil más personal de Cantero Villamil? Empecemos destacando su inteligencia, su actitud curiosa, despierta e inquieta así como su genialidad y capacidad creadora que hacían de él un visionario y un adelantado a su tiempo. Continuemos con su pasión por la ingeniería, la aeronáutica y la ciencia en general, su inagotable capacidad de trabajo acompañada de una voluntad de hierro y una constancia encomiable en la persecución de sus objetivos. Hombre polifacético, plenamente capacitado para el liderazgo y la dirección empresarial, activo y emprendedor. De carácter más bien reservado. Ambicioso, en el buen sentido de la palabra, e innovador a la hora de diseñar proyectos. Siempre pendiente de los descubrimientos y avances del momento. Gran aficionado a la fotografía, realizaba él mismo los reportajes durante la ejecución de sus proyectos con una cámara que le había regalado su padre (hagamos un esfuerzo por comprender que el arte fotográfico en aquellos tiempos no era, ni mucho menos, tan sencillo como es ahora). Combatiente del pesimismo y la apatía que caracterizaron a España en las postrimerías del siglo XIX, adoptando frente a esa actitud un verdadero regeneracionismo capaz de trabajar para el progreso del país (muy particularmente de Zamora), creando trabajo y riqueza frente a la crisis colectiva y mostrando empatía y sensibilidad ante la problemática social del momento así como a la mejora de la calidad de vida de los zamoranos.

Construcción de la pesa de Ricobayo, proyectada por Cantero Villamil. / Archivo

Sabemos de uno de los momentos más dramáticos por los que tuvo que pasar durante su vida: sucedió en 1928 con la muerte de su hijo José María que contaba con solo 29 años de edad. Otro de sus hijos, Francisco, refiriéndose a dicho trance escribió: ”No soy capaz de describir la pena tan horrible que experimentó mi padre”.

Otra experiencia difícil tuvo que ver con su dimisión irrevocable presentada ante MZOV como director del tramo Medina del Campo-Zamora motivado por desavenencias económicas relacionadas con los trabajos que realizó como autor del trazado Zamora-Orense. Todavía se conserva una carta en la que los empleados del ferrocarril lamentan la renuncia de Federico Cantero a la Dirección y se solidarizan con él.

La instalación de San Román de los Infantes fue pionera en España, se convirtió en el primer salto hidroeléctrico en el Duero y constituyó un presagio de los futuros Saltos del Duero. La presa también recibió, de modo ciertamente alegórico, el nombre de El Porvenir. El proyecto de Cantero suponía la realización de una obra verdaderamente revolucionaria para su época que consistía en el aprovechamiento de un meandro que forma el río con una pronunciada curvatura y un fuerte desnivel. Se trataba de construir una presa en el extremo anterior de la curva del meandro y unirla de modo transversal a una central ubicada en el otro extremo del meandro mediante un túnel de 1,5 km. El desnivel entre la entrada y la salida del túnel produce un salto bruto desde la coronación de la presa de 14 m. El presupuesto de esta obra ascendió a 686.071 pesetas (bastante dinero en aquel tiempo). En ese momento, nuestro ingeniero supo atraer la atención de la élite zamorana para conseguir su apoyo económico y su colaboración para la creación de una Sociedad para patrocinar la construcción del salto. En el proyecto trabajaron más de 800 obreros (pensemos que Zamora podría tener en ese momento unos 15.000 habitantes y las localidades cercanas eran de zona rural). Hubo que construir viviendas auxiliares para alojar a los trabajadores y se dotó a esas instalaciones de servicios básicos: posada, cantina, caja de ahorros, una cooperativa de alimentos, etc. y se creó un fondo de ayuda para trabajadores enfermos.

No podemos olvidar que esta presa fue presentada como modelo y prototipo en la Exposición organizada por la Universidad Politécnica de Madrid en homenaje a Federico Cantero Villamil. La exposición, que exhibía fotos, planos, bocetos… realizados por el propio protagonista, llevaba por título “Federico Cantero Villamil, un ingeniero en la vanguardia. Su testimonio en imágenes”.

Su proyecto estrella, sin embargo, tuvo lugar en el ámbito ferroviario. Nos referimos al trazado de la línea entre Zamora y Orense que venía a resolver el difícil problema de comunicación entre la meseta norte y Galicia a través de Zamora ocasionado por las barreras orográficas que las separan. Este muro natural estaba considerado como uno de los más difíciles de salvar en la Red Ferroviaria Nacional. Cantero presentó un proyecto en 1913 que hacía pasar el trazado por Puebla de Sanabria, que para muchos era el más difícil y costoso de los posibles. El citado plan no fue aprobado hasta 1918. En 1919 salió a subasta, pero ninguna empresa se interesó en su construcción hasta que en 1926 fue el Estado quien asumió la obra alargando el tramo hasta Santiago de Compostela y La Coruña. El proyecto Zamora-Orense tenía 249 km, incluía 60 estructuras metálicas y 95 túneles, algunos muy importantes como el de Padornelo (6 km de longitud). Las obras representaron un esfuerzo titánico y no se finalizaron hasta 1958. Allí trabajaron hasta 15.000 obreros a lo largo de más de tres décadas. Esto obligó a la construcción del poblado de Santa Bárbara que fue demolido a la finalización de la obra. No fueron pocas las vicisitudes que se tuvieron que afrontar. La más importante, que paralizó por completo la obra, fue la Guerra Civil. Al terminar el enfrentamiento bélico, se reiniciaron los trabajos y fue el nuevo régimen quien se hizo cargo de los mismos. Desde ese momento fueron muchos cientos los presos políticos que fueron obligados a trabajar en la ejecución de ese proyecto. Algunos puntos del trazado fueron especialmente complicados. Así, por ejemplo, el túnel de Padornelo, que ya hemos citado en las líneas precedentes, en el que más de 4.000 operarios trabajaron durante 25 años. La excavación se inició por ambos extremos simultáneamente y además hubo que perforar un pozo de 240 m en el que se instaló un montacargas para facilitar el acceso del personal y para la extracción de escombros al exterior. Otra de las dificultades muy relevantes fue la de salvar el embalse de Ricobayo (río Esla) mediante un Viaducto. El colosal puente fue proyectado por Francisco Martín Gil, aunque a su prematuro fallecimiento le sustituyó en la dirección Eduardo Torroja. Se trata de un espectacular viaducto en la provincia de Zamora (también conocido como “Puente de los Cabriles”) de 480 m de longitud cuyo atrevido arco central presenta una luz de 192,4 m y una altura de 84 m siendo en su momento el mayor puente del mundo de arco hormigonado. La ejecución de este ambicioso proyecto supuso el movimiento de más de 22 millones de metros cúbicos de tierra y roca que en general eran aprovechados para rellenar terraplenes o hacer muros de contención para evitar corrimientos y deslizamientos.

En cuanto a la otra gran pasión de Federico Cantero Villamil no podemos dejar de referirnos a la investigación aeronáutica. En Zamora instaló un laboratorio aerodinámico que había adquirido en la Exposición Universal de París. En él realizaba sus investigaciones y ensayos combinándolos con su labor profesional. Fue el 13 de junio de 1910 (antes incluso de que Juan de la Cierva empezara a estudiar estos temas) cuando ya presentó su primera patente que llamó “carro volador” que proponía “un procedimiento para la sustentación de cuerpos y aparatos en el aire y si se quiere también la propulsión. Ambas cosas a un tiempo o separadamente” mediante “paletas articuladas móviles inclinadoras gradualmente”.

El prototipo cambió su nombre por el de “Libélula Española” y más adelante por el de “Libélula Viblandi” (ingeniosa denominación originalmente creada a modo de acróstico empleando la primera sílaba de Villamil y sus dos colaboradores Blanco y Díaz). Las pruebas fueron evolucionando con la combinación de un biplano con dos alas rotatorias motorizadas encima de las alas fijas y en 1926 prescindiendo de las mismas. Pero la llegada de la Guerra Civil, paralizó todos los ensayos y el proyecto cayó en el olvido. En este ínterin, Igor Ivánovich Sikorsky realizó una primera prueba de vuelo de su prototipo VS-300 y se llevó el reconocimiento internacional.

En fin, hasta aquí hemos sido testigos de la fértil y creativa vida de este singular personaje, poco reconocido en su tiempo y aún me atrevería a decir que también en el nuestro.

Durante la Guerra Civil, su patrimonio familiar se vio muy afectado y se perdieron cientos de documentos: álbumes, planos, bocetos, fotografías, proyectos y trabajos técnicos e incluso la biblioteca familiar. Aún así, es palmaria la fecundidad de su vida y labor profesional.

Con muchas de sus actuaciones consiguió potenciar un mayor desarrollo para Zamora y engrandecer el nombre de nuestra ciudad que, durante su presencia, ocupó un lugar de vanguardia en la ingeniería de la época. La ciudad de Zamora rotuló con su nombre la antigua calle Alfonso Peña que discurre entre las Tres Cruces y la Estación de ferrocarril para rendirle un homenaje y expresar el reconocimiento que ponga definitivamente en su sitio la figura de nuestro ingeniero. Ojalá estas líneas hayan contribuido también a esta justa y noble finalidad.

