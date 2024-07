"Me parece de ser muy malas personas": la crítica tras las fiestas de San Pedro

Tras la celebración de San Pedro en Zamora, distintas voces han hecho balance de las ferias y fiestas, como la idoneidad de los conciertos de pago o la posibilida de elevar el presupuesto.

Asimismo, este artículo de opinión hablaba sobre la "no empatía" de algunos ciudadanos al colocar paraguas en la plaza de toros o bolsos en las sillas de las terrazas llenas de los bares para tratar de reservar asientos. Y, en esta misma línea, se ha pronunciado una zamorana al hilo de lo que ha ocurrido una y otra y otra vez durante San Pedro.

Esta joven ha relatado lo sucedido hasta en cinco ocasiones durante y después de las fiestas. La peñista cuenta cómo alguien ha introducido palillos en la cerradura del local de su peña situada frente a los pisos del matadero, supuestamente, para entorpecer el acceso de los miembros al espacio.

"Puedo entender que el ruido durante las fiestas sea molesto para los vecinos, pero creo que no es lógico que una semana después nos encontremos con esto", cuenta la joven al descubrir un nuevo palillo en la cerradura al ir a limpiar el local, al que no acudían desde el 30 de junio. "Aparte de que ya van 5 veces que nos lo hacen durante las fiestas y gracias a Dios hemos podido solucionarlo rápidamente", añade.

"Cuando nos hayamos cansado, muchos dirán que dónde estamos"

"Sí, somos jóvenes y salimos en las fiestas de nuestra ciudad, como muchas otras personas. Hemos intentado hacer el menor ruido para no molestar, tanto fuera como dentro del local. Me parece de ser muy malas personas intentar molestar a una peña que solo pisaba por las noches para meter los carros o por las tardes para sacarlos. El día que no haya peñas en la cuidad porque nos hayamos cansado de soportar estas malas actitudes muchos dirán que dónde estamos".

Además de denunciar lo sucedido, la joven también quiere hacer público el problema para buscar a los autores de los hechos. "Si alguien ha visto algo, que nos lo comunique".

"Y repito la última vez, sentimos el ruido ocasionado, pero creemos que todos tenemos una edad para poder hablar las cosas de forma civilizada sin tener que hacer destrozos en propiedades privadas. Muchas gracias".