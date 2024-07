«Ahora resulta necesaria una regeneración de la literatura»

El zamorano José González Torices acaba de publicar el poemario «De glorias y lamentos en la España nuestra», que ya va por su segunda edición.

–¿Cómo nace este poemario?

–Lo defino como un grito en defensa de la libertad, de la igualdad y la democracia en este momento en esta España, tan degradada por los comportamientos político. Parto de la frase de Cicerón, que dice que «el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes». Creo que el poeta actual tiene que ser portavoz del pensamiento global, de la gente tanto de derechas como de izquierdas o centro... me da igual porque estamos ante una indefensión social del votante que creo que el poeta tiene que dar voz. Es un compromiso social. Muchos poemas están escritos ahora, son versos de reflexión que sean capaces de provocar en un momento, en la literatura y sobre todo de la poesía, hay mucha palabra, pero no dice nada, no tiene pensamiento, no tiene emoción, no tiene provocación, y yo creo que tenemos que insistir mucho en una regeneración de la literatura.

–¿De qué manera la haría?

–Cada uno puede expresarlo como quiera, pero yo creo en la palabra para hacer pensar, para hacer sentir y para actuar. No obstante, no podemos pensar que vamos a mover el mundo con estas cosas, pero sí crear una especie de conciencia en lo más cercano para ver cómo podemos reaccionar. Tenemos que pedir que haya una igualdad, que haya una democracia para todo el mundo porque hay una libertad.

–En los poemas plantea temáticas como la patria, la bandera sin pasar por alto la educación o la infancia tan presentes en su producción.

–Son partes fundamentales en esta pérdida de valores. Los poemas sugieren más de lo que dicen. es un poemario que te incendia el espíritu. Y también hay un grito muy fuerte, evidentemente del sentido regionalista, por llamarlo de alguna manera, de la rebelión de los pueblos. Yo ensalzo y defiendo el medio rural porque pertenecemos a él y no podemos permitir que unos vean a Castilla desde el cazador y otros que veamos a la Castilla del que espanta a las libres. Las dos Castillas son diferentes y la Castilla de los más necesitados, la voz de los más necesitados tenemos que ser los que hemos vivido en los pueblos y que pedimos dignidad, respeto así como ayuda al máximo y que no vengan a pedirnos el voto.

–El continente y el contenido están muy cuidados.

–No es un libro de poemas a la usanza. El diseñador ha situado en la contraportada el ángel exterminador y hemos colocado fotografías, colocar corderitos y homenajear a nuestros amigos artista que han fallecido.

–Cada poema está precedido con una cita ¿por qué?

–Porque la cita te lleva a la reflexión del poema. Primero lees la cita y te pega un golpe, por ejemplo, «en el circo político no pueden faltar los payasos», con lo que ya sabes de lo que va a ir el poema y yo lo desarrollo de una forma muy literaria, muy poética.

–Recurre a la escritura en octosílabos.

–He procurado emplear octosílabos. Resulta más difícil para escribir, pero es lo más fácil para entender.

–¿Qué está escribiendo en estos momentos?

–Los libros de poesía empiezan y se cierran solos. Ahora estoy en un libro de poemas porque yo entiendo que hay un tema muy importante que nos tiene que preocupar que son los nuevos dioses, empezando con la Inteligencia Artificial, una serie de cosas que van a cambiar nuestra forma de pensar, nuestro espíritu... Vendrán otros reyezuelos que nos van a decir hasta cómo pensar.

