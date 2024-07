Este martes afronta su undécima etapa y ya ha recorrido diez de los diecisiete países que pisará hasta el próximo lunes en una ruta soñada por cualquier motero que ha hecho realidad el zamorano Alejandro Moralejo.

Vacaciones zamoranas: 17 países en 17 días / Alberto Ferreras

Hace dos años vivió su primera gran aventura sobre las dos ruedas al viajar solo hasta Cabo Norte, en un recorrido de más de 12.000 kilómetros y ocho países en 16 días; el año pasado optó por una ruta más corta de cinco días para transitar Portugal de norte a sur por la Nacional 2 y aprovechar para explorar también el Algarve; y este año se enfrenta estos días a su mayor reto.

El pasado 22 de junio Alejandro Moralejo inició un viaje de 17 días que le lleva por otros tantos países, con salida y llegada en su querida Zamora.

Este empleado de banca en Alcañices, natural de Formariz, residente en Arcenillas y con hijos que estudian en la capital lleva su zamoranismo al este de Europa, concretamente a los Balcanes, donde pasa sus kilométricas vacaciones de este año, con su BMW K 1600 como única compañía. Aunque hace patria de Zamora, esta vez se dejó la bandera de su tierra en casa, pero aún así comenta su origen a quien le pregunta en su ruta motera de casi 11.000 kilómetros. Partió de Zamora el sábado 22 de junio y ya ha recorrido Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia y Bulgaria, donde ha pasado la última noche en la capital búlgara, en Sofía, antes de partir este martes hacia Bucarest. En los próximos días continuará la ruta cruzando de Rumanía a Serbia y continuando por Hungría, Eslovaquia, Austria, Alemania, Suiza y regresar a España vía Francia.

Libertad e improvisación

Con mujer y dos hijos, a Alejandro no le falta familia o amigos con quienes viajar pero estas aventuras sobre las dos ruedas le gusta hacerlas solo con su motocicleta de gran cilindrada porque viajar en solitario "te hace más abierto a la gente", confiesa. Desde su hotel en Sofía explica telefónicamente que al viajar sin compañía "cuando llegas a los sitios siempre hablas con alguien y preguntas", algo que no ocurre cuando lo hace con amigos. Además, así tiene más libertad de horarios o de improvisación del plan preestablecido, al no depender de nadie. Moralejo admite que es "una forma especial de vacaciones" que además tiene "un punto de no retorno" porque llegado un lugar de la ruta, "por muy mal que te pueda ir, no hay otra opción más que la de seguir adelante".

En las vacaciones moteras de este año su gran problema está siendo el calor, con temperaturas especialmente cálidas en las últimas jornadas, y eso le lleva a madrugar más a la hora de hacer el trayecto de cada día. "Aquí amanece a las cinco y hoy –por ayer– salí a las cuatro de Skopie, la capital de Macedonia, para llegar a Sofía". No hizo el camino más corto, sino que tomó desvíos para completar unos 450 kilómetros y pasar por un parque natural. Así, una jornada tras otra, con rutas que van entre los 400 y los 1.200 kilómetros, dependiendo del día y de las carreteras.

En Albania y Bulgaria, por ejemplo, "las redes de carreteras son complicadas, con carreteras rotas, no muchas autopistas y trayectos en los que te puedes encontrar una cabra o un señor cruzando en mitad de la carretera", explica. De cada ruta, Alejandro se lleva la convivencia con gente de distintas culturas y países y un montón de imágenes de su cámara GoPro que dan cuenta de los lugares por los que ha pasado, a lo que se suma la adrenalina y la autoestima que da completar recorridos moteros que pueden resultar complicados por carreteras de montaña serpenteantes. Aún le quedan seis días más para disfrutar.

Luego llegará el momento de pensar en el siguiente reto, siempre a lomos de su BMW y soltando gas con precaución.

