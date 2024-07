Dice que “Zamora no le importa a nadie” y su respuesta se hace viral

Navegando por la red, navegando en internet la usuaria de Twitter, @faniii_rdd, se encontró un vídeo de la plataforma Tik Tok, donde un usuario se burlaba de Zamora. El tiktoker la calificaba como una de las "provincias que no le importan a nadie” añadiendo que "¿si alguien conocía algo o alguien de este sitio?", tildandola de "una parte del mapa que aún no hemos encontrado". La joven no dudó en responder al tiktoker mostrándole y demostraándole que Zamora es una ciudad vivida, rica en cultura y gastronomía y, que al igual que muchas otras ciudades, están por descubrir los grandes tesoros que alberga.

De hecho, la joven comenzaba un hilo donde explicaba “por qué Zamora sí es importante y está súper infravalorada". En primer lugar, destacaba que la provincia del Duero es la ciudad con más románico de Europa, la cual cuenta con más de 30 edificaciones románicas entre ellas Santa María Magdalena, de Santiago del Burgo, de San Juan Bautista y el castillo de la urbe.

Tras eso, la joven hacía un recorrido por la provincia pasando por Toro y su espectacular Colegiata, Los Arribes del Duero, el Lago de Sanabria y la riqueza de la fauna con la presencia del lobo ibérico, Ricobayo o las playas de Villardeciervos y, por susupuesto, muchas de sus festividades y tradiciones más ancestrales como las Águedas o los gigantes y cabezudos. La twittera no quiso olvidarse de la Semana Santa de Zamora y su gastronomía con el lechazo de Aliste o los garbanzos de Fuentesaúco, el dos y pingada y, obviamente, el arroz a la zamorana.

La defensa apasionada de esta joven twittera ha despertado el apoyo de cientos de usuarios, que han comentado su publicación agradeciendo su repaso a la toda la provincia, un recorrido más que merecido y de gran relevancia. por a provincia del Duero y del románico.