Zúñiga: "La plaza de toros no es rentable, la inversión es enorme y la afición escasa"

La plaza de toros de Zamorabusca nueva empresa para gestionarla desde ayer mismo, al término de la tarde de toros de la Feria Taurina de San Pedro, anunció el gerente actual, Carlos Zúñiga González, durante el acto de homenaje al cirujano taurino de Zamora Enrique Crespo Rubio Zamorano. "La inversión es enorme y la respuesta de la afición es menor, hay que intentar recortar gastos" en su empresa Circuito Taurino. En su despedida pedía "que se intente cuidar y respetar, como yo he intentado, el resquicio de afición que queda en Zamora", el que no ha sido suficiente para mantener a flote una taquilla adecuada para librar pérdidas en esta plaza que solo celebra una corrida al año desde hace años.

No habrá un tercer contrato "con las condiciones actuales, no renovaré. A partir de ahora, la pelota está en tejado de la familia Prieto Cacho", propietaria del coso zamorano, a quien ya ha comunicado su determinación. El titular del inmueble, José Miguel Martínez Atienza, dispone de ofertas de empresas, aunque no ha desvelado ningún dato, y puntualiza que "no hay nada por adelantado, ahora abrimos las posibilidades de llegar un acuerdo con cualquiera, incluido con Circuito Taurino, las condiciones del contrato son negociables".

Mientras, Zúñiga González se refirió a unas condiciones económicas "insostenibles", la respuesta del público no es suficiente, "desde que cogimos la plaza hace diez años, las circunstancias socieconómicas, políticas han provocado que la gente no responda como yo esperaba".

Consciente de que la plaza no se llena todos los años, Martínez Atienza, indica que, "a lo mejor cambiando la forma de gestionar conseguimos más público". El propietario, además, mostró su voluntad para "para que se sigan celebrando corridas, pero no depende de nosotros, solo somos los dueños de la plaza y yo, de toros, entiendo poquito. Lo que queremos es que un profesional lleve la plaza".

Grandes figuras sobre la "arena" zamorana

Para el actual gerente "se cierran unas etapas y se abren otras, quién sabe lo que nos deparara el destino, pero, a día de hoy, no está en mi mano continuar, no depende de mí solo. Deseo que el que venga le ponga la misma pasión e interés que he intentado yo". El gerente se despide de Zamora "con la satisfacción de que han pisado" la arena de su coso "todas las grandes figuras del toreo actual durante mi gestión, excepto José Tomás, por su puesto, que hace el paseíllo en muy poquitas plazas". El empresario enumeró a Morantes en repetidas ocasiones hasta Roca Rey, El Juli, Talavante, Ponce, Perera, Daniel Luque, Diego Ventura, Paulo Hermoso de Mendoza, Castella, entre otros, y toreros locales como Alberto Durán.

No sin "agradecer muchísimo el trato recibido" por los titulares de la plaza de toros, "me ha ayudado muchísimo en esta gestión", así como a la autoridad gubernativa, desde los distintos presidentes al delgado gubernativo, Manuel Alejandre, "que ha sido una pieza fundamental para que haya aguantado hasta el día de hoy". Zúñiga González no se ha olvidado del equipo veterinario, "muy exigente, velando por la integridad de las reses lidiadas y porque el público de Zamora vea un toro con la dignidad que esta plaza merece. A todos ellos, mi agradecimiento, por supuesto, a los aficionados que, en minoría, han venido a los toros en Zamora".

Consciente de que la propiedad de la plaza "quiera respetar" el contrato "porque cuesta muchísimo mantener este inmueble histórico", incluso, ha dicho, "puedo llegar a compartir esa necesidad, pero ahora mismo con esas condiciones no puedo ser su inquilino".

Zamora continuará teniendo su feria taurina actual, "habrá otras empresas que tengan otros perfiles y les interese venir", pero el gerente actual dice adiós a "una plaza que me ha servido para crecer, ha sido una inversión, pero, a veces, tienen que tener su retorno y no lo he encontrado en esta ocasión, con lo que es mejor colgar las botas y jugar en otro club".

