El vídeo viral que captura el singular vocabulario de la provincia

Los zamoranos tenemos un vocabulario singular que nos caracteriza y diferencia del resto de provincias. Por ejemplo, cuando alguien nos parece agradable o simpático o que nos ha caído bien decimos que decimos que es “majo” o si vamos a quiosco no pedimos un regaliz, pedimos un "campeche". ¿Y a quién no le han llamado "cuzo" algna vez? ¿Nunca te han dicho que tengas cuidado con algo que lo vas a "esguarniar"? El fenómeno viral de Tik Tok se ha hecho eco de un vídeo protagonizado por unas jóvenes, vestidos con el traje regional tradicional de carbajalina, en el que dicen expresiones con el vocabulario tan peculiar que nos caracteriza en Zamora.

“Soy de Zamora y claro que digo luego, cuando quiero decir ahora“, inicia el video, sumergiendo al espectador en el peculiar uso del lenguaje de esta región. “Soy de Zamora y no cierro la puerta, la atranco“ apunta otra de las jóvenes “Soy de Zamora y no doy clase a niños, la doy a rapaces” dice otra de ellas con orgullo. Para finalizar con: “Soy de Zamora y aquí no prendo fuego, prendo la lumbre“.

Las expresiones y vocabulario tan rico de la provincia, que podemos apreciar en el vídeo, están cargados de autenticidad, originalidad y mucho humor, arrancando las carcajadas de los usuarios en redes y reivindicando la viveza, originalidad y riqueza del dialecto zamorano. El vocavulario se enriquece y la memoria del tiempo perdura en el a través de estas expresiones.