Homenaje a Enrique Crespo Neches | Reconocimiento a las "manos de oro" de Zamora

El cirujano taurino por excelencia Enrique Crespo Neches volvió a dar muestras de "una gran emoción" al contemplar la placa que reconoce su "labor como responsable de la enfermería de la plaza de toros de esta ciudad", Zamora, "la ultima a la que dejaré de acudir como médico si las empresas tienen a bien", donde confía en jubilarse "algún día", ha declarado. A este "orgullo", no olvida añadir el de ser hermano mayor de la Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación

Colocada en el patio de acceso al coso taurino, la placa presidió el homenaje a Enrique Crespo Neches, una deferencia de la familia Prieto Cacho, propietaria del inmueble, y del gerente actual, Carlos Zúñiga, ante el que el destacado zamorano reiteró su sorpresa ante una distinción que le llevó ayer a recordar a toda la saga de cirujanos de la familia Crespo Neches que le han precedido, "desde mi bisabuelo hasta mi padre", con una emoción que a duras penas pudo contener ante un público que reconoció con su presencia la entrega de este facultativo que tantas vidas de toreros y banderilleros ha salvado en su larga carrera desde que comenzara con su progenitor hace 45 años.

S. A.

Una profesión, la cirugía taurina, muy estresante, que requiere templanza y rapidez, en la que lo fundamental no es operar cornadas "no tiene mayor logro", como les dice a sus alumnos, "las operamos igual que lo hacía nuestro tío abuelo Dacio, lo que ocurre es que ha mejorado mucho la técnica con los avances en anestesia, la electromedicina. Lo más importante para un cirujano encargado de una plaza de toros es aprender a trabajar bajo presión y no transmitirlo al resto del equipo".

Crespo Neches, agradeció el gesto, recordó situaciones complicadas en otras plazas "que me han consumido por dentro, pero procuraba transmitir a mi equipo seguridad y tranquilidad, para mí ese es el logro más importante". La tristeza es otro sentimiento que acompaña al cirujano, "siempre me pongo en lo peor, llego a la plaza con todo preparado pensando en que puede ocurrir lo peor y para poder solventarlo".

Suscríbete para seguir leyendo