"Gracias por ayudarme a vivir sin miedo"

No sé ni por donde empezar. Me hubiera gustado que hubiese sido una terrible pesadilla, pero no era así, lo que se decía en la prensa era verdad: Nuestro querido fiscal de Violencia de Género, se había ido.

Mis ojos se llenaron de agua, igual que los cristales de mi cocina sobre los que golpeaba con fuerza esa lluvia. Hoy las víctimas de violencia de género lloramos su ausencia, somos muchas a las que ayudó a que nuestro participio favorito fuera "Liberada".

Es tanto lo que tengo que agradecer a esta persona...Me acuerdo de aquel septiembre de 2011, cuando entré en aquella sala, la sala del Juzgado número 5 de Zamora, con miedo, tristeza, pero, sobre todo, con miedo. Me había decidido a denunciar a mi maltratador.

Yo me creía culpable, decía que, si me había pegado mi maltratador, era porque habría hecho algo y me lo merecía. ¡¡¡Pobre ingenua!!! Pues Evaristo me hizo volver a la realidad de un plumazo, me ayudó a dejar de ser una marioneta en manos de mi maltratador, cortó las cuerdas para que fuera libre, sin golpes, sin humillaciones y un sinfín de cosas más.

Hoy lloro por la pena que me ha dado que una gran persona se haya ido, pero también lloro porque sé que, por desgracia, en la sociedad que vivimos seguirá existiendo la violencia de género y muchas mujeres ya no podrán contar con él, un hombre justo, humano, que luchaba por los derechos de las mujeres y, sobre todo, cortaba las cuerdas de las marionetas, para que dejáramos de serlo.

Gracias por tanto, gracias por darme la oportunidad de seguir levantándome sin miedo, y acostarme sin angustia.

Sé que donde vaya, seguirá luchando por todas esas mujeres que no tuvieron la suerte que tuve yo y se convirtieron en números.

Una persona que llevaba como bandera, la justicia, la empatía y la bondad.

Muchas gracias Don Evaristo, no deje de luchar por esas mujeres que no consiguieron salir vivas de esta vida.

Gracias.