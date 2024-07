El efecto llamada de las rebajas se debilita por el "desbarajuste" de fechas

La tendencia empieza tímidamente a cambiar en las principales calles comerciales de la ciudad de Zamora donde en los últimos meses se han vuelto a ver carteles que anuncian próximas aperturas de negocios y no solo de liquidaciones por cierres. No obstante, todavía no se consigue revertir la complicada situación a la que se enfrenta el empresariado local.

"Hay que tener en cuenta que el sector está dentro de una reconversión importantísima que no es algo puntual sino que viene desde que el comercio online acaparó mucha cuota de mercado", apunta el presidente de Azeco, Ruperto Prieto. Por ello, en estos momentos se está produciendo un ajuste entre el comercio más tradicional y el que opera en Internet. Pequeño comercio que tiene los mismos problemas en Zamora que en otras ciudades por los cambios de hábitos de los consumidores y el comercio online, pero que reivindica su importante papel.

"Es un sector estratégico principalmente por los empleos que genera, sobre todo en una economía como la de nuestra provincia donde es el sector que más puestos de trabajo genera y también porque hace que la vida de la ciudad sea distinta", expone Prieto, quién lanza una pregunta: "¿te imaginas una ciudad sin comercios?". Por este motivo, reclaman que la administración pública responda a las "amenazas" del mercado que sufre el comercio de proximidad poniendo los medios necesarios para apoyar a un "sector estratégico para la sociedad".