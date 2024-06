"Quiero nacer en Sanabria, y como no puede ser, canto sus canciones para pasar por la sensación de haber nacido allí"

El artista Rodrigo Cuevas pone el broche musical a las Ferias y Fiestas de San Pedro 2024 este domingo, día 30, a las 21.30 horas con un concierto gratuito en la Plaza Mayor.

–Recala en Zamora tras haber llegado de Colombia.

–Hicimos dos conciertos y he regresado muy contento. Sorprendentemente bien. Cuando salgo al escenario me pregunto qué les mueve a ir, cómo saben de mí, quiénes son... (risas).

–Y ¿cómo responde el público de América Latina ante su música y el espectáculo que presenta?

–Me gusta mucho porque no te lo regalan. No es como en España que ya hay mucho público que ya es fan y que saben a lo que vienen, que acuden a los conciertos dispuestos a disfrutar y a pasárselo bien. Allí la gente todavía no me conoce y no tienen muy claro lo que vienen a ver, se esperan algo muy serio de folclore y yo en dos temas les quito la tontería.

–¿También le sucede eso pasados los Pirineos, donde tiene previsto varios conciertos a lo largo del verano?

–En Francia ya me conocen un poco más, pero también les pasaba en mis primeras visitas.

–Cierra las fiestas de San Pedro en un concierto enmarcado en su gira "La romería" donde presenta su trabajo "Manual de romería", ¿por qué se acerca a este ámbito festivo?

–Porque me he dado cuenta tras la pandemia, cuando estuvimos mucho tiempo sin romerías, que parecía que se iban a cogen con muchas ganas las romerías y sin embargo, la gente está cogiendo con más ganas los festivales que las romerías. Me da mucha pena que la gente joven pierda esa diversión que era para nosotros acudir a las fiestas del pueblo de al lado, pasarte todo el verano con toda una agenda de romerías y de fiestas locales, "fiestas de prao" como decimos en Asturias, y la haya sustituido por una agenda de festivales. Me apena porque es como llevar el ocio a una forma más grande de capitalización de la fiesta. La romería es más cercana y sin ánimo de lucro.

"Me da mucha pena que la gente joven se pierda el acudir a las romerías porque tiene más ganas de ir de festivales que, en cierto modo, precarizan la cultura"

–Habla de los festivales, pero son fechas laborales para los músicos.

–Sí, pero al final son una forma, en cierto modo, de precarizar la cultura porque los que no son cabezas de cartel por estar en cierto festival es un pago para ellos. Se paga mucho menos a los que no son cabezas de cartel con respecto a quienes sí lo son. Te marcan mucho la duración de los conciertos, lo que a mí me da mucha pena y el público está más en un estado de fiesta que en ir a verte a ti. También tiene el lado bueno de que captas a nuevos públicos que han ido a ver a otros cantantes y que, de repente, te ve a ti.

–Por lo que dice prefiere los conciertos en solitario.

–Totalmente, prefiero un concierto y como público también. Disfrutas más y no tienes a otro grupo tocando al lado que eso para las canciones que son tranquilas, perjudica mucho. Eso hace que los repertorios de los cantantes tengan que ser supercañeros para que el público se quede y no se vaya a otros conciertos que están teniendo al mismo tiempo. El contexto modifica mucho el espectáculo.

Rodrigo Cuevas, el artista asturiano actúa hoy en Zamora. / El Cohete

–Y el contexto con el que viene a Zamora no le puede ser más favorable porque en este nuevo trabajo discográfico la provincia zamorana está muy presente.

–Zamora es muy fuerte, me encanta (risas). Mucha gente puede pensar que estoy haciendo apropiación cultural, pero yo quiero haber nacido de Zamora. A mí ir a los sitios quince días no me gusta, me produce más ansiedad que nada, yo voy 15 días a Zamora y veo lo guapo que es y conozco a mucha gente muy interesante y luego no vuelvo… eso no me sirve nada. Yo quiero nacer en Zamora entre otros muchos lugares. El turismo que yo quiero hacer es de nacimiento y por eso quiero nacer en Sanabria, en Menorca o el Caribe. Como no puedo nacer nunca en Sanabria, la única forma que tengo de pasar por la sensación de haber nacido allí es cantar sus canciones. Conocer su folclore es lo que para mí es nacer en un sitio.

–¿Qué le atrae tanto de la música tradicional sanabresa?

–Esas tonadas, esos cantos de ritmo libre, esas rondas, esa forma de adornar tan peculiar, ese arcaísmo que tienen en el atemperado de la gaita. Es sobrecogedor.

–En este disco tiene una colaboración con Edelio González. ¿De qué manera surgió?

–Edelio es lo más. Vino el cantante Eduardo Cabra desde Puerto Rico a grabar cantares. Llamé a Guti (José Luis Gutiérrez), gran conocedor de las voces zamoranas, y le propuse mostrarle a este hombre algo que le sorprendiera. Fuimos a ver a Josefa a Sejas y a Edelio a Robledo.

–¿Le conocía previamente?

–Creo que habíamos coincidido en algún encuentro de folcloristas, pero de trato fue el día que nos abrió las puertas de su casa de par en par. Nos estuvieron cantando y le grabamos bastantes canciones.

–¿Qué le hizo incluir una de ellas en su disco?

–Porque Edelio tiene esa extraordinaria voz y esa forma de adornar sanabresa y porque la maravilla que tiene es que es una persona joven. Pocas veces ves una forma de cantar tan tradicional en alguien tan joven. Es un tesoro, además de como personal, a nivel folclórico. Su voz es poderosa, muy potente y está plena.

–¿Existe una reivindicación detrás de su inclusión?

–Bueno, siempre creo que la estética tiene que estar en consonancia con la ética. Evidentemente hay una reivindicación, pero lo hago porque canta muy bien (risas). El planteamiento de las cuatro voces que están incluidas en este disco, cuatro personas que se ofrecieron a grabar una canción, era no alternarlas. La canción quería que apareciera tal y como la persona la ha cantado, yo no quería meterle ningún tipo de arreglo. Quiero que simplemente se refleje como es porque muchas veces las personas que hacemos música tradicional a veces hacemos que la gente se confunda. La gente toma como referencia las canciones que nosotros hacemos para los discos y las cantan a la pandereta. Lo he hecho para dejar claro que las referencias son otras. Las verdaderas referencias son Edelio, son Josefa o son Mariluz no nosotros. Hay que ir a la fuente que son los importante.

"A veces, la gente toma como referencia las canciones que hacemos en los discos cuando los verdaderos referentes son las fuentes, como el sanabrés Edelio González"

–¿Le gusta acudir a los informantes que todavía viven?

–Hay que acudir a la fuente siempre que sea posible. Los cancioneros también son la fuente, pero no te dan el contexto, lo que también resulta muy importante porque te ayudan a no romantizar, te ayuda a tener una visión real de lo que es el folclore o de lo que era.

–Para Rodrigo Cuevas, ¿qué es el folclore?

–Actualmente el folclore creo que sigue cumpliendo una función, que cumplía ya antes, que es lo más importante el aglutinar a la gente, el hacer que la gente se dé cuenta del poderío creativo que tiene el colectivo y hacer que la gente se divierta de una manera autosuficiente y sin necesidad de altavoces ni de otra serie de cosas, lo cual a mí me parece todavía una verdadera maravilla.

–¿Qué pesa más en su hacer creativo la tradición, lo moderno, lo electrónico o la reivindicación?

–No hay nada que pese más, hay momentos para todo. Todo tiene su juego a la vez y no hay por qué abandonar una cosa para hacer la otra.

"Organizar desfiles de mascaradas como si fuera el Carnaval de Río de Janeiro lo único que consigue es turitificarlas"

–Un día en Galicia se topó con un grupo de pandereteiras que le cambió la vida.

–La música puede transformar completamente. No hace falta más que ver los ejemplos de las personas que trabajan con la música ayudando a personas con demencias, esas personas guardan en su memoria todavía esas músicas de su juventud. La música nos penetra dentro y nos traslada, es el símil a los olores del sentido del oído. La música nos produce sensaciones que van rapidísimamente al cerebro, de tal forma que puede hacer cambiar. En mi caso, yo vivía en un pueblo de Galicia, prácticamente no conocía el folclore y, de repete, ver cómo cantaban y cómo tocaban la pandereta y cómo nos divertíamos haciéndolo para mí fue transformador hasta el punto que me empecé a dedicarme a ello.

–Usted vive en el medio rural y lo reivindica en un momento en que el campo está herido casi de muerte por la despoblación.

–Es un asunto complejo el de la despoblación y para mí es mucho más interesante la vida rural que la vida en la ciudad, con todos los matices y contradicciones que tiene. Para mí es más divertido y más real la vida en el campo donde las relaciones vecinales son más interesantes y más sanas. Siento que puedo hacer muchas más cosas en mi aldea que en la ciudad, tengo mucha más libertad vital. Creo que hay dejar de tener una perspectiva colonialista hacia las zonas rurales.

–Junto a las romerías otra manifestación cultural de los pueblos son las mascaradas, algunas de las cuales tiene que cambiar de fecha su celebración para poder mantenerse. ¿Qué le parece a usted?

–Me parece fatal, la verdad. Me parece muy mal que se cambie para que puedan ir más turistas, lo que las está convirtiendo en algo vacío de contenido porque, además, cuando hay mucho turista la mascarada se convierte en un paripé. La mascarada es un rito de paso que tiene mucho que ver con los mozos de pueblo y es algo que une a los mozos y tiene que vivirse por la gente del pueblo.

–¿Y en el pueblo, dado que está muy en boga traerlas a las ciudades?

–Una cosa es que para darse cuenta del valor que tiene la mascarada se organicen festivales para que los grupos estén en contacto y se apoyen unas a las otras para buscar formas de supervivencia. Otra cosa cuestión es que se organicen desfiles en las ciudades como si fueran desfiles de Carnaval al estilo de Río de Janeiro. Es un flaco favor que lo único que consigue es turistificarlas y al final cuando acudes las tres primeras filas son fotógrafos y eso no es el sentido de la mascarada.

–Usted está ahora mismo viviendo un momento profesional muy bueno, con cuatro candidaturas a los premios de la Música de 2024 y ha logrado el premio Nacional de las Músicas Actuales de 2023, entre otros reconocimientos, lo que le está dado a conocer entre sectores no vinculados a la tradición. ¿La fama le está pesando?

–No, estoy contento y estoy cómodo, la gente me trata con mucho cariño y tengo un público muy respetuoso que me entiende.

–¿Hará guiños a Zamora en su concierto?

–(silencio) No se puede contar nada de cómo será el concierto (risas), pero sin duda será un concierto en el que voy a disfrutar mucho.

