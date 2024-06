Fagúndez asegura que el Lexit es un tema que "no preocupa" al PSOE provincial

El Lexit parece que no quita el sueño en el PSOE de Zamora, a tenor de las declaraciones de su secretario provincial, Antidio Fagúndez, quien asegura que es una situación que "no afecta" a la provincia. "Entiendo que todo el oeste de la comunidad autónoma somos un territorio que estamos muy desfavorecido, por el olvido que siempre hemos tenido por parte de la Junta de Castilla y León", reconoce el también diputado en el Congreso por Zamora.

Pero esa situación ya anquilosada, no se traduce en un empuje a la materialización de una nueva comunidad autónoma, separada de Castilla. "Es cierto que en León haya un sentimiento de cabreo y de independentismo, pero es inexistente tanto en Zamora como en Salamanca", afirma con rotundidad.

El secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez. / José Luis Fernández (Archivo)

De ahí que desde el PSOE de Zamora no se le dé más importancia a esta iniciativa que ha surgido en León. "Es un tema que a nosotros no nos preocupa, lo que queremos es el desarrollo de nuestra tierra y lo que necesitamos es una mayor inversión pública en la provincia por parte de quien tiene las competencias de todos los servicios", zanja.

Palabras de Ana Sánchez

Acorde con estas declaraciones se sitúa Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León y procuradora por Zamora. Ella misma apunta que se remite a las declaraciones de sus dos secretarios generales —Antidio Fagúndez en el provincial y Luis Tudanca en el autonómico— y que las suscribe "al cien por cien".

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez. | Leticia Pérez / ICAL / Efe /Ical

"No considero que sea un asunto que inquiete a Zamora, que tiene problemas estructurales infinitamente más prioritarios y graves", indica. "Solo añadiré que lo que atañe a los zamoranos, lo decidimos los zamoranos", sentencia para finalizar.

Villanueva del Campo realizará una consulta popular si el proceso continúa

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Campo, municipio con mayoría absoluta de Ahora Decide, ha aprobado una moción en la que apunta que "en el supuesto de prosperar la iniciativa de la creación de una nueva autonomía, se realizaría una consulta popular vinculante par el pronunciamiento activo de los vecinos si están a favor o en contra de formar parte de ella, dando el curso legal que proceda al resultado de dicha consulta". La propuesta también señala que la corporación no ha advertido que entre los vecinos del pueblo "la existencia de una preocupación ni relevante ni no relevante, no se advierte preocupación alguna al respecto", se subraya sobre el tema del Lexit.

