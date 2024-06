Camela ondea los colores del Orgullo LGBT en Zamora

El cambio de ubicación del concierto de Camela al interior del pabellón de Ifeza permitió a cientos de zamoranos disfrutar de este dúo erigido como la apuesta del programa festivo de San Pedro 2024 para la víspera del "Día Grande".

Incombustibles tras 30 años en los escenarios, Ángeles y Dioni volvieron a demostrar que tienen cuerda para rato haciendo vibrar a Zamora con clásicos de la tecno-rumba como "Nunca debí enamorarme", "Cuando zarpa el amor" o con todo un himno como "Lágrimas de amor" (Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado), pero también con incorporaciones más recientes a la discografía de Camela que los fans zamoranos corearon a la vez que sus ídolos.

Tema tras tema se intensificaba la simbiosis entre Camela y Zamora, que no dejaba de corear los estribillos ajenos al tormentón que caía fuera del recinto ferial.

Lo variopinto del público congregado en Ifeza dejaba claro que Camela es la croqueta de la música española: gusta a todo el mundo. Y a Camela le gustan todos sus seguidores. Por eso presumieron de Orgullo LGBT en su concierto del 28 de junio. Dioni se enfundó un chaqué arcoiris en señal de respeto y tolerancia hacia todas las orientaciones sexuales e identidades de género.

La lección de Dioni y Ángeles en Zamora dejó claro que cuando zarpa el amor el corazón no entiende de género. Que la libertad no sea un sueño inalcanzable para nadie.