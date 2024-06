No saldrá de Topas por ignorar órdenes judiciales y acercarse a su vecino

El quebrantamiento en varias ocasiones de la orden de alejamiento que la jueza le había impuesto reiteradamente respecto de un vecino ha terminado por dejarle en la macroprisión de Topas durante una temporada. Desde el recinto penitenciario llegó ayer al Juzgado de lo Penal para resolver las denuncias por incumplir de las órdenes de alejamiento que le impiden acercarse y comunicarse con su vecino.

A ese delito, la sentencia suma el de incumplir de forma continuada los requerimientos que la jueza le hacía llegar para que se tomara en serio las medidas de alejamiento de la persona que le había denunciado por sentirse acosado por este zamorano con el que comparte vecindad.

El procesado, que estaba en prisión provisional por quebrantar las órdenes de alejamiento varias veces se conformó con los seis meses de cárcel que exigió la Fiscalía de Zamora, una vez que el individuo se declaró culpable y arrepentido de haber ignorado las órdenes de la jueza.

La sentencia del Juzgado de lo Penal no se suspendió, dada la actitud cerril del procesado que no ha permitido aplicarle esta medida cuando hay un arrepentimiento por parte del acusado que demuestra que su intención de no volver a delinquir, lo que no parece probable en este caso.

