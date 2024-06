Faúndez, sobre el Lexit: "En Zamora no existe ese debate"

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, no cree que Zamora vaya a apoyar las pretensiones de la institución provincial de León para que las tres provincias del oeste constituyan una comunidad autónoma separada de Castilla, lo que se conoce como Lexit.

"Pienso que a día de hoy ese debate no existe en la provincia de Zamora. Yo no sé por qué el Partido Socialista ha abierto este debate. Nuestro tiempo lo vamos a dedicar a cosas serias, a trabajar, a sacar proyectos adelante y a contribuir a mejorar esta provincia en esa labor que hacemos diariamente".

Pero es que, añadió el presidente provincial, que pertenece al Partido Popular, "esa cuestión cada día se enreda más porque el alcalde de León ahora quiere con Asturias, en el Ponferrada y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo dicen que no quieren saber nada...No vamos a perder tiempo en debates estériles y que no tienen calado hoy en la sociedad zamorana. Sinceramente, no vamos a perder el tiempo, vamos a dedicarlo a lo que no tenemos que dedicar".

Guarido: "No es el momento"

En la misma línea se pronunció el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, para quien “no es el momento de revolver más la organización territorial de España. Hay un modelo de comunidades autónomas consolidado y lo que hay que hacer desde la comunidad autónoma es luchar por una mejor financiación, por unas mejores condiciones de este territorio”. Además del político de IU añade que “deben tenerse más en cuenta “los parámetros” que definen a esta comunidad “una despoblación galopante y un severo envejecimiento de la población” lo que conlleva, en su opinión “la necesidad de más dinero para los servicios públicos”

"Hay que luchar por una mejor financiación, pero dejar de revolver lo que ya está consolidado que es el modelo territorial . ¿Una autonomía con tres provincias? No. Revolvería el modelo territorial existente que tiene un consenso muy aceptado en España".

