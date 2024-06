"Es una emoción muy grande que te reconozcan tu esfuerzo y dedicación"

A pocos días de jubilarse como asesora de viajes, Primitiva Sogo Martín recibe hoy un reconocimiento muy especial: la Medalla a la Lealtad Empresarial que otorga la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora en la gala de los Premios Mercurio y Vulcano que se celebra en el Teatro Ramos Carrión. El aprendizaje continuo, la constancia y la entrega incondicional a su trabajo y a mejorar cada día, son los valores que el jurado ha destacado de esta zamorana que lleva 36 años trabajando ininterrumpidamente en Viajes Sanabria.

–¿Qué sentiste cuándo te enteraste que te iban a dar la Medalla a la Lealtad Empresarial?

–Lo primero que sentí fue mucho agradecimiento hacia mi jefe, Daniel Hernández Tamame, porque fue él quien me propuso para el premio. Siempre pensé que tenía un buen jefe y que era una persona que me había considerado, pero cuando me propuso para esto me quedé sorprendida porque no me lo esperaba. Y, después, cuando me dijeron que había sido elegida por mayoría absoluta, más todavía. Es una emoción muy grande.

–¿Qué significado tiene para ti este premio?

–Es un reconocimiento a todo una vida de trabajo, a todo lo que has hecho y lo que te has esforzado pensando siempre en la empresa como si fuera mía.

–¿Cómo comenzó su trayectoria laboral?

–Yo hice mi carrera de Geografía e Historia en la Universidad de Salamanca y después no sabía muy bien a qué me iba a dedicar realmente. Había tenido trabajillos dando clases particulares, por ejemplo, pero nada fijo. Fue casi por casualidad porque yo era la que organizaba siempre los viajes en grupo durante mis estudios porque se me daba bien y me gustaba, así que un día me dije y ¿si trabajo en esto?.

–Y entró a trabajar en la agencia de Viajes Sanabria

–Sí, este fue el primer trabajo y el definitivo. Tengo que agradecer a Juana Tamame, que ya no está con nosotros, que apostara por mi para darme la oportunidad de que me quedara porque notó que tenía unos valores. Eso es lo que pasa en las empresas privadas, no tienes que hacer una oposición, pero alguien tiene que ver que vales para eso. Y, la verdad, es que le debo todo porque ella fue la que me enseñó absolutamente todo.

–¿Qué ha sido lo más satisfactorio de su trabajo?

–Para mí lo más satisfactorio es cuando volvían los clientes diciéndote que había salido todo fenomenal. Entonces, es cuando te sube la moral y sabes que el esfuerzo ha merecido la pena porque has conseguido que ese cliente salga, que haya disfrutado y todo haya sido perfecto. Ver que vuelven con una sonrisa y que el año que vienen repitan y que algunos, incluso te digan: Primi, ¿dónde me voy este año de vacaciones? Eso creo que es un valor incalculable.

–¿Qué balance hace de estos 36 años como asesora de viajes?

–Me ha gustado mucho mi trabajo y he sido muy feliz en él. Es cierto, que he tenido que han sido muchas horas de esfuerzo y dedicación, pero también he disfrutado mucho viajando y conociendo muchos lugares, en general, me ha gustado mucho mi trabajo. Y ahora con este premio, la verdad que siento que me ha compensado aún más, porque es verdaderamente bonito que te consideren de esta forma.

–¿Qué consejo daría a una persona que empieza su carrera profesional en su sector?

–Yo a las compañeras que entran nuevas les digo que es un trabajo que puede ser muy duro porque tienes que tratar con gente y hasta que no vuelven, no ha acabado tu labor con ese cliente. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y muchas horas que, a veces no se ven, pero es muy satisfactorio.

–¿Qué planes tienes tras la jubilación?

–Tengo muchísimas cosas que hacer así que estoy deseando ya un poco jubilarme. Primero, porque tengo mis padres muy mayores y quiero estar más con ellos. Y luego también porque tengo otras inquietudes. Yo estoy matriculada en la UNED Senior desde hace ya varios años y sigo estudiando y haciendo cosas que me gustan y, por supuesto, también quiero seguir viajando porque me quedan muchos lugares por descubrir todavía y estoy deseando.

–¿Crees que vas a echar algo de menos de tu trabajo?

–Lo que más voy a echar de menos es el contacto con la gente y el conocer gente. Siempre he ido a las ferias de turismo, he organizado congresos, exposiciones, ferias... y son cosas que me gustaba mucho. Eso es lo que voy a echar de menos porque aunque yo soy muy sociable, es lo que más pena me va a dar; el tener ese contacto con la gente que es muy bonito y se aprende mucho. Yo he aprendido cada día y aún sigo aprendiendo todavía muchísimo de la gente.

