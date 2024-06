"Abierta y resolutiva": Faúndez valora su gestión tras un año como presidente

Una institución "abierta" y con gran capacidad para "resolver los problemas". Así resume Javier Faúndez Domínguez su primer año al frente de la Diputación Provincial de Zamora. El dirigente alistano ha echado la vista atrás para recordar que una de las primeras cosas que hizo tras la toma de posesión fue llevar a cabo la distribución de áreas para ponerse a "trabajar desde el primer minuto".

Junto a los diputados responsables de las distintas áreas, el presidente ha querido rendir cuentas de las actuaciones que han llevado a cabo durante estos doce meses. "He mantenido más de 450 reuniones con alcaldes, con concejales, con diferentes instituciones, con asociaciones, con clubes deportivos… haciendo que la Diputación sea una institución abierta, donde las puertas del despacho del presidente siempre están abiertas", ha pronunciado. Reuniones a las que suma las que han mantenido los vicepresidentes y los diputados, "atendiendo a cada uno de aquellas personas de la provincia que vienen a la Diputación para buscar algo mejor para cada uno de sus pueblos", ha declarado.

Faúndez se ha mostrado satisfecho con los resultados obtenidos en su primer año de mandato. "Hemos venido a gestionar, pero sobre todo hemos venido a resolver", ha expresado subrayando que en este tiempo se han formalizado "el mayor número de inversiones reales" de toda la historia de la Diputación Provincial. "Me siento muy orgulloso de todo el Equipo de Gobierno, de todos los diputados y de todos los trabajadores de esta casa", ha comentado.

Zamora. Balance Diputación de Zamora / Ana Burrieza / LZA

De este modo, ha anunciado que seguirán la misma línea en la gestión en la que las puertas seguirán siempre abiertas a las necesidades de los regidores municipales. "Un alcalde que entra por mi despacho o por cualquier despacho de los diputados, si la Diputación lo puede hacer, se dice sí y se resuelve. Y si no lo puede hacer, se dice no, pero no se engaña a nadie. Eso va a ser una norma de este tipo de gobierno en los próximos años", ha comunicado.

Asimismo, ha recordado que la Diputación zamorana es una de las cinco con menos presupuesto de España, pero todos sus recursos se están dirigiendo a los pueblos o a las entidades de esta provincia. "Si tuviésemos más, garantizo que tendríamos multitud de ideas para seguir invirtiendo. Pero nuestra realidad es la que es y el compromiso es el que es", ha añadido.

El dirigente alistano ha detallado todas las actuaciones de la institución llevadas a cabo durante este ejercicio subrayando las inversiones en la provincia de Zamora en cada área y los problemas "resueltos" buscando la colaboración entre instituciones para ser mucho más eficaces, apoyándose en un "aliado muy potente" como es la Junta de Castilla y León. "Arrimándonos a otras instituciones que también tienen capacidad inversora y llegando a convenios de colaboración, podemos multiplicar y traer más inversiones para la provincia de Zamora", ha reseñado.

Víctor López de la Parte y Javier Faúndez Domínguez / Ana Burrieza / LZA

"Multiplicación de los recursos" que se ha invertido en áreas como la de Medio Ambiente donde se han llevado a cabo 193 obras con una inversión total de 9.700.000 euros. Respecto a la Política Social, la inversión ha sido de 12.468.000 euros prestando servicio a más de 4.700 personas. El aprovechamiento de los fondos europeos ha sido otro de los puntos en los que se ha detenido el Presidente para mostrar su satisfacción en cuanto a su gestión para mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

Las actuaciones en Cultura y Turismo también se han impulsado con una inversión total de 4.219.244 euros que han beneficiado a 242 ayuntamientos. En este apartado, ha enfatizado el cambio de gestión en Ifeza logrando que con "un menor presupuesto se hayan hecho muchos más eventos". En el área de Desarrollo Económico, las inversiones superan los ocho millones de euros para variedad de programas como el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca de Sanabria.

Por último, ha destacado las más de 1.400 personas que trabajan para la Diputación, además de todas aquellas que son requeridas en las obras que se impulsan desde la misma gracias a su capacidad inversora.