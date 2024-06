Gómez Pascual recibe el alta médica y regresa a casa, pero sin fecha para volver al ruedo

El torero zamorano Javier Gómez Pascual acaba de recibir el alta hospitaria en Majadahonda, a donde tendrá que volver el miércoles, 3 de julio, para su primera revisión médica tras pasar por una operación en el gemelo, desgarrado y con la vena safena seccionada por el asta del toro al que iba a colocar las banderillas el 23 de junio, como señalero de la cuadrilla del maestro Cayetano Rivera durante la Feria de Torrejón de Ardoz.

En estos momentos, el diestro Guarrate viaja hasta Salamanca donde permanece la mayor parte del tiempo para entrenar, capital en la que continuará las curas y el tratamiento de la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido en la enfermería del coso madrileño dada la grevedad de la herida, una cornada de 20 centímetros "que rasgó el gemelo, ha sido más de lo que parecía", ha explicado Gómez Pascual a este diario.

La abundante pérdida de sangre, al verse afectada la vena safena, le causó "una pérdida de plaquetas que me ha mantenido más días ingresado de los previstos inicialmente, la herida tiene mucho derrame" por una cogida de la que tendrá una recuperación más lenta de la prevista, "no me atrevo a ponerme una fecha" para la vuelta al ruedo, ha apuntado tras haberse puesto el 6 de julio como la primera cita en Arévalo tras la embestida del toro de la Ganadería El Pinar.

El percance le impedirá estar en la plaza de toros de Zamora el 30 de junio, en la Feria de Toros de San Pedro a la que tanta ilusión le hacía acudir en esta sexta temporada con Cayetano, según indicó tras la cogida. La afición taurina zamorana tendrá que esperar para volver a ver al banderillero en la capital.