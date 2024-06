"Introduzco las aceñas en mis obras porque es una arquitectura de cuento"

La pintora Menchu Uroz presenta una serie de obras de reciente creación en la única galería de arte existente en la ciudad, Espacio 36-Ángel Almeida

–Tiene estos días una muestra pictórica que lleva por título "Paradojas" ¿por qué este título?

–Las obras están ubicadas en un mundo imaginario combinando elementos de la realidad y de la fantasía que reflejan una idealización de las cosas cotidianas que anhelamos. Son proposiciones o ideas que son contrarias a la lógica. Así por ejemplo uno de los cuadros está situado en el Retiro, pero tiene a barcos que son del mar o hay alguna obra inspirada en los acantilados de Dover, pero realmente allí no estás tan plácidamente.

–En cada cuadro parece que comparte con el espectador una historia.

–Cada uno lo planteo como si fueran situaciones inspiradas en el mundo real, pero llevadas al mundo de la fantasía, de lo onírico. En las obras la gente está contemplando como si hubiera un acontecimiento, como uno mirando al cielo. Además, dentro de la serie, que es como si tú miraras por una mirilla, en la mayoría de los cuadros he hecho un suelo hidráulico, separando un poco el paisaje que estás viendo con el hogar.

N. S.

–La línea está también presente.

–En esta serie he incorporado el estampado geométrico de la raya. En algunos aprovecho parte del lino, que empleo como soporte, y que se integra como color. También en otros introduzco collages que me ayuda a la hora de hacer la composición.

–¿Qué le ha hecho emplear el lino?

–Todas las obras están hechas este mismo año, pero en una parte me apeteció trabajar con pinturas sobre lino. Con anterioridad había hecho cosas con este soporte, pero mucho más pequeño.

–¿Qué le movió a experimentar con un mayor tamaño?

–Realmente es un soporte más. Además, me apetecía conservar zonas lino como si fuera acuarela con acrílico y óleo.

–En la muestra también exhibe tres dípticos. ¿Juega con los formatos?

–Me gusta mucho trabajar en formato grande, y da muchas más posibilidades el trabajar con varias piezas. Las obras las planteo directamente en dos soportes que sitúo en dos caballetes que están juntos y compongo como una pieza única. Me gusta trabajar tanto una obra individual como una más grande en dos soportes. No obstante, lo mismo conseguiría con las mismas dimensiones en una única pieza. Hay que innovar (risas).

–En contraposición exhibe también cuadros muy pequeños.

–A veces lo hago, pero con otras temáticas. Cuando llevo a cabo una exposición me gusta presentar una variedad de formatos porque para mí es más divertido y creo que también lo es para el espectador que le haces más dinámica la muestra. Es un poco las mismas temáticas, pero más concentradas.

Algunas de las obras de la muestra de Menchu Uroz. / Ana Burrieza

–Ya lleva siete exposiciones en la ciudad y en esta nueva ocasión realiza un guiño a Zamora.

–En todos los cuadros, aunque haya paisajes, sitúo hogares y como me encantan las aceñas es un motivo que introduzco en mis obras, no solo ahora porque se vean en Zamora. Se trata de una construcción que me encanta y me gusta añadir en las partes más arquitectónica de mis piezas. Se trata de un recurso que, a veces, uso porque es una arquitectura tan simple y sencilla que parecen casas de cuento. Siempre tomo referencias de la realidad, pero las llevo a mi terreno.

–¿Qué le inspira?

–Todo lo que me rodea, principalmente la naturaleza porque estamos el ser humano y la naturaleza muy unidos. Me gusta mucho el movimiento y las atmósferas.

–Aspectos que mima en sus obras.

–Sí. En esta muestra he introducido los pañuelos y las telas flotando. Además por ser un elemento decorativo común en casi todas las obras, representa un poco el sello de esta nueva serie.

La pintora Menchu Uroz / Ana Burrieza

–Apuesta por un colorido suave. ¿Por qué?

–Es verdad que tiendo a ello, aunque luego otorgo un punto de un color más intenso por una cuestión de equilibrio.

–La figura humana está presente en su obra. No obstante, otorga un papel protagonista a una mujer para el resto pasar casi a ser individuos secundarios.

–Por lo general el mayor peso lo tiene la mujer, pero también pinto a hombres. No obstante, el protagonismo de la obra es el entorno no la figura, que la llevo a mi terreno. Son personas que realmente existen, pero hago mis bocetos y las pinto a mi manera.

–En la muestra tiene varias obras realizadas sobre madera recicladas.

–Son maderas que encontré, están desgastadas e incluso tienen nudos. La primera que hice era sobre una superficie muy grande. No me planteo el diseño si no que es la propia madera la que lo marca. Siempre he reciclado, pero me costaba mostrarlo. Lo que he hecho es tratarla para que no se deteriore y luego cuando me pongo a trabajar, no hago un diseño previo si no que me dejo llevar totalmente. Disfruto mucho haciendo este trabajo.

–Por lo que dice el propio soporte supone un desafío.

–Totalmente (risas), pero a la vez resulta muy bonito. Un lienzo en blanco es una composición que tienes que crear desde cero, pero te vas enfrentando metiendo arquitecturas… en este caso el deterioro de la madera y los nudos que tienen son casi aliados en la propia creación.

Suscríbete para seguir leyendo