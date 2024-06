Fiestas de San Pedro | ¿Qué hay el sábado 29 de junio en Zamora? Programa completo

11.00 a 14.00. PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.00. PASACALLES DE GIGANTES Y GIGANTILLAS CIUDAD DE ZAMORA

Asociación Cultural Tradición y Música Popular.

Recorrido: C/ Villalpando, Puerta la Feria, C/ el Riego, C/ San Vicente, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, C/ Ramos Carrión, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara, Avd. Alfonso IX, Pza. Alemania, C/ Víctor Gallego, C/ Amargura, C/ Campo de Marte y C/ Villalpando.

11.30. XIV ENCUENTRO ZAMORA CON EL SAHARA

Instalación haima tradicional saharaui, música saharaui y artesanía saharaui

Tatuajes de henna y de nombres en árabe (de 17.00 a 21.30)

Permanecerá abierto hasta las 21.30 h.

Lugar: Plaza Mayor

13.00. FERIA DEL AJO

Clausura y entrega de premios

Lugar: Avenida Tres Cruces

Patrocina: Caja Rural

18.00 a 21.00. PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

19.00. Pasacalles de la XXXI MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Asociación de tamborileros zamoranos

Lugar: Zona Centro

19.00. MUBAZA FEST 2024 - ESCENARIO CAMPECHE

Kálamar - Drokan -Kirson - Gautxori

Lugar: Plaza de la Constitución

19.30. BACK 80`s

La Guardia y Celtas Cortos

Radioheroes

Dj Jesús Rodrigo y Dj Chechu

Lugar: Auditorio Ruta de la Plata

Apertura de puertas: 19.00 horas

Entradas: 1000 primeras a 20 €

Anticipada: 25 €

Taquilla: 28 €

Punto de venta online: mutick.com

Puntos de venta físico: Euronics, Milar, Franja, Marlene y Las Aceñas

21.00. Pasacalles de gigantes y cabezudos de CAPITONIS DURII

"El cerco de Zamora" y la agrupación "AMICS DELS GEGANTS" de Montblanc. "SUBIDAZA" subida a Balborraz, espectáculo de luz y música.

Recorrido: Avd. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Pza. de Alemania, C. Alfonso IX, C. Santa Clara, Pza. de la Constitución, Pza. del Seminario, Cuesta del Piñedo, C. San Juan de las Monjas, Pza. San Leonardo, C. Caldereros, Cuesta de Balborraz (SUBIDAZA), C. Renova, Pza. Sagasta, C. Santa Clara, C. Pelayo, C. San Torcuato, Pza. de Alemania, Ronda de San Torcuato y Avda. Plaza de Toros.

Colabora: Caja Rural.

21.30 PASACALLES A CARGO DE LA CHARANGA MALAVIDA

Recorrido: La Marina, Santa Clara, Plaza Mayor.

22.30. LII FESTIVAL DE FLAMENCO SUSPENDIDO POR LA LLUVIA

00.00. RENOVATION EXPERIENCE

Lugar: Plaza Mayor