Fiestas de San Pedro | ¿Qué hay el domingo 30 de junio en Zamora? Programa completo

10.00 a 13.00. XXII CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL CITRÖEN 2CV Y CLÁSICOS.

Exposición de vehículos y photocall.

Lugar: Plaza Mayor.

A las 13.00 h. pasacalles a son de claxon por las principales calles de la ciudad.

11.00 a 14.00. PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

12.00. Pasacalles de gigantes de la agrupación "AMICS DELS GEGANTS" de Montblanc (Tarragona)

Recorrido: Av. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, C. San Torcuato, C.

Pelayo, C. Santa Clara, Pza. Mayor, C. Ramos Carrión, Pza. de Viriato (descanso), C. Ramos Carrión, Pza. Mayor, C. Renova, Pza. Sagasta, C. Santa Clara, C. Pelayo, C. San Torcuato, Pza. de Alemania, Ronda de San Torcuato, Av. Plaza de Toros.

Colabora: Caja Rural

12.00. MUBAZA FEST 2024

Summer Jazz Duo - Lucía Gonzalo

15.30. Entretenimiento malabar & clown con Pumuki Circo Chisme

18.00. Sin más Band, Undercover

Outlaws -Trémolo - UnderWallace

Lugar: Parque de San Martín

18.00 a 21.00. PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

19.00. Pasacalles de la XXXI MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Tradimupo

Lugar: Zona Centro

20.00. ESCENARIO CAMPECHE

El Portal de Carmen

Lugar: Plaza de la Constitución

20.00. Pasacalles de la XXXI MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Ronduero

Lugar: Zona Centro

21.30. ESCENARIO CAMPECHE

Finalista VIVESTIVAL

Lugar: Plaza de la Constitución

Colabora: Caja Rural

21.30. Concierto de RODRIGO CUEVAS

Lugar: Plaza Mayor

23.45. ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES.