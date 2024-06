Buceando en la procedencia de los antepasados

"No quiero estar toda la vida cultivando olivares". Esta ha sido una de las frases que más le ha llamado la atención a John Mc Murry, graduado en Español por la Universidad de Viterbo, mientras estaba inmerso en una investigación sobre la emigración de los españoles a Estados Unidos. "Esa frase demuestra la esperanza que tenían los emigrantes cuando decidían viajar a nuestro país, abierto a gente con pocas oportunidades aquí", apunta. Y era una esperanza con la que la gran mayoría de los españoles cogían el barco para atravesar el Atlántico en estas primeras décadas de la emigración.

Este estudiante ha estado varias semanas buceando entre documentos, libros y artículos que se guardan en la UNED de Zamora para su investigación. "Mi profesor Jesús Jambrina me sugirió el tema de estudio y he aprendido en todo este tiempo, con la ayuda de Juan Andrés Blanco, las razones por las que los españoles emigraban a Estados Unidos, como la hambruna o un futuro poco prometedor", pone como ejemplos. "Estos motivos son ahora muy diferentes y, además, los que emigran lo hacen a lugares donde viven familiares o conocidos. Así ya tienen un idioma y una cultura comunes", razona.

John Mc Murry, en una actividad cultural en la plaza Viriato. / Ana Burrieza

"Antes de empezar esta investigación, no sabía nada sobre la emigración, pero he aprendido también que hay muchos emigrantes que, con el tiempo, han tenido un gran impacto en la economía de Estados Unidos", señala, poniendo como ejemplo la compañía Goya, distribuidora de productos latinoamericanos en todo el mundo.

Antepasados emigrantes

Libros editados por la UNED de Zamora, relatos en primera persona, estadísticas y material gráfico le han sido de gran ayuda para su trabajo de investigación, con un interés personal también, puesto que sus antepasados proceden de Irlanda y de Alemania. "Mis bisabuelos sí que mantuvieron el alemán cuando emigraron, pero no su hija, mi abuela", lamenta.

Y es que Mc Murry se confiesa un apasionado de los idiomas en general y del español en particular. "En Secundaria me inventé con mis amigos un lenguaje propio, incluso teníamos un diccionario", bromea. Tras estudiar alemán durante año y medio, en Bachillerato se decantó por el español y le terminó de conquistar. "Me decidí al principio por esta lengua porque soy muy aficionado al béisbol y hay muchas estrellas latinas en este deporte. Luego me enamoré del idioma y decidí estudiar la carrera en la universidad", resume.

Buceando en la procedencia de los antepasados / B. Blanco García

De la que también está enamorado es de Zamora, desde que la descubrió el pasado año, en su primera visita con la universidad. "Es una buena ciudad para practicar el español, mucho mejor que Madrid. Allí siempre termino hablando en inglés, porque muchas personas lo hacen", le fastidia.

Vivir en Zamora

El flechazo es tal que confiesa que su sueño es vivir aquí "al menos un año" para terminar de perfeccionar su español. "Pero, de momento, soy una persona muy familiar y no quiero alejarme mucho de los míos", justifica, al tiempo que agradece la "paciencia" de los zamoranos con su español.

Un próximo intercambio entre las escuelas de Enfermería de Viterbo y Zamora le asegura de nuevo pasaporte para volver a la capital el curso próximo. "Seré intérprete de las estudiantes y, además, les puedo enseñar la ciudad, que ya la conozco muy bien", asegura con una gran sonrisa.

