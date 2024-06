El ascensor de la Catedral no llegará a tiempo para las Edades del Hombre

Los nuevos proyectos para dotar de ascensor a la Catedral, con el fin de que los visitantes puedan acceder a la parte superior de la seo están ya listos para presentárselos a la Comisión de Patrimonio autonómica, y aunque el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, confía en que esta vez se logre el visto bueno para la actuación de los encargados de velar por los restos histórico artísticos, considera que no se podrá llegar a tiempo para la cita de Las Edades del Hombre que tiene previsto celebrarse en la ciudad en la primavera de 2025.

A preguntas de los periodistas Guarido indicó respecto al ascensor de la Catedral que "hay nuevos proyectos que se van a presentar ya en la Comisión de Patrimonio de Valladolid. Se han hecho nuevos proyectos que yo creo darán satisfacción a lo que se pretendía que era que la edificación que sobresalía donde va a ir la maquinaria del ascensor sea lo más disimulada posible en el entorno y en eso estamos".

El proyecto, recordó "lo hace y paga el Obispado de Zamora", aunque la obra la licitará el Ayuntamiento, ya que en este proyecto la colaboración municipal y eclesiástica es total.

No cree Guarido, no obstante, que aunque consiga el visto bueno de Patrimonio el ascensor esté listo de cara a la próxima edición de Las Edades del Hombre en Zamora. "Al habernos puesto estas pegas Patrimonio es muy dudoso que podamos llegar. Pero las Edades del Hombre son en mayo del año que viene. Y si no llegamos a una cosa, tenemos que llegar a lo que nos interesa, que al final se haga esa accesibilidad con los fondos europeos" con una inversión total de 650.000 euros, de los cuales 400.000 corresponden al Ayuntamiento.

La arquitecta de Patrimonio entendió que la caseta de la maquinaria del elevador para subir hasta la torre del Salvador superaba la cota de cubierta y por tanto no debía dar el visto bueno. Una decisión que generó cierta sorpresa, ya que el Obispado realizó el proyecto con consultas a Patrimonio y adaptando aquellos aspectos que en principio podrían ser más problemáticos.

El rechazo se produjo pese a que los redactores del proyecto consideraban que el impacto visual sería mínimo y la parte alta del ascensor no llegaría a verse desde los jardines del Castillo ni desde la plaza de la Catedral.

Los últimos edificios a derribar en la Feria, abocados a expropiación

Por otra parte, Guarido se refirió al derribo de los edificios de la avenida de la Feria (43-45-47 y 49), que ha estado año y medio en el juzgado, y se va a ejecutar este verano para despejar la muralla en esta zona, mientras que la demolición de la nave sin uso de la bajada de San Martín 2 está aúnen el juzgado, sometida a una expropiación forzosa, explicó el primer edil.

En esta zona quedan por abordar los edificios del número 3 al número 7, cuyos propietarios se oponen al derribo para liberar la muralla. "Al final habrá que llegar a una expropiación forzosa. Porque los propietarios no pueden hacer ningún tipo de reforma, ya que no se les puede conceder licencia al estar esos inmuebles fuera de ordenación. La gente tiene que ir viendo que no pueden arreglar sus casas porque no se les puede dar licencia y entrarán en la línea de un mutuo acuerdo. Y si no tendrá que ser expropiación forzosa. Pero es que esta expropiación viene del Plan del Urbanismo del año 1986".

En otras zonas de la ciudad también se están llevando a cabo expropiaciones. La casa de la plaza de Puebla de Sanabria, frente a la iglesia de San Lázaro ya se ha pagado (cien mil euros) y se derribará para desahogar la zona cuando se haga la rotonda.

Hay otra expropiación de una vivienda adosada a la iglesia del Espíritu Santo, posiblemente de acuerdo con el propietario y es inminente el derribo de la casa de la calle Postigo pegada a la muralla, junto a la Puerta de la Lealtad.

Suscríbete para seguir leyendo