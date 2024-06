Más "alegrías" del Avril: los pasajeros llegan con hora y media de retraso a Zamora y en Avlo

El tren AVE del modelo Avril que debía partir de Chamartín este lunes a las 19.18 horas emprendió el viaje con más de hora y media de retraso (cien minutos) y llegó a la capital del Duero con una demora de 98 minutos, informaron viajeros afectados por el enésimo incidente protagonizado por el tren más moderno de Renfe en el que esta vez la siempre fiable Talgo no ha dado con la tecla.

Mientras los pasajeros aguardaban pacientes a que el tren saliera vieron cómo los viajeros el convoy siguiente, el que estaba previsto para las 20.35 horas, salía antes que ellos, pero aunque intentaron la maniobra del cambio de billete no les dejaron aduciendo que estaba completo. Luego averiguaron que no era cierto y sí había plazas.

"Allí solo informaron de que estaba demorado y cuando vimos el tren era un Avril en composición Avlo. Los que veníamos en preferente y algunos en Premium (con cena) no recibieron nada y por descontado había niños y mayores que en Chamartín no tenían sitio para esperar. De hecho yo me levanté constantemente para dejar el sitio a personas que no podían sentarse en el suelo", describe uno de los zamoranos que vivió en primera persona la odisea.

"El mayor enfado se produjo cuando el AVE de Ourense de las 20.35 horas salió puntual: Intenté cambiar billete y me dijeron que estaba completo, cosa que luego comprobé que no era cierto".

Nuevas frecuencias

Lejos de solucionarse, los problemas del tren Avril, con retraso desde su estreno, se siguen produciendo. No es que siempre vaya con retraso, pero las incidencias graves se suceden mucho más a menudo que en los trenes más antiguos.

Por otra parte, Zamora y Galicia estrenaban este lunes una nueva frecuencia con Madrid. Fuentes ferroviarias indicaron que Renfe estaría estudiando ya ampliar las frecuencias a corto plazo. Ahora hay 9 por sentido diarias y el objetivo es poder llegar a 12, por lo que hay margen.

