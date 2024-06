Zamora gana una nueva zona verde de 1.400 metros en la Peña de Francia

Zamora dispone de una nueva zona verde en el entorno de la ermita de la Peña de Francia, de 1.400 metros cuadrados que rescata un espacio muy degradado compuesto por edificaciones en ruinas rodeadas por un muro que eran refugio habitual de okupas.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el concejal de Obras, Pablo Novo visitaban este martes la zona, donde se han colocado mesas, se ha aprovechado parte de la barandilla retirada del Puente de Piedra y se han colocado piezas procedentes de los ingenios de la antigua Aceña de Cabañales como elementos decorativos.

Guarido destacó el hecho de que se haya ganado un entorno privilegiado para la ciudad, en toda la zona lateral y trasera de la ermita de Peña de Francia, por arriba lindando con Cardenal Cisneros y en el nivel bajo pegada a los Tres Árboles.

Novo detalló que se han llevado a cabo trabajos de jardinería con riego por aspersión y siembra de césped y además en la parte de abajo, la construcción de los tramos de bordillo en los que este era inexistente.

Se han colocado 6 mesas de picnic y 3 papeleras y además está previsto plantar más arbolado

También se ha sustituido la valla electrosoldada que aseguraba el desnivel entre espacios por un tramo de la barandilla retirada del Puente de Piedra. "Se aprovecha de este modo parte del total acopiado de la barandilla, habiéndola instalado sobre una zapata de hormigón" para garantizar su seguridad y pintada para evitar su oxidación.

Actuaciones en Jardinería

Desde el inicio del actual mandato, indicó Novo se han puesto en funcionamiento las fuentes pequeña de La Marina y de los Remedios en San Martín, se ha creado un nuevo jardín con arbolado en La Lobata frente a la guardería municipal, se ha instalado mobiliario de aprovechamiento del jardín junto a la pista deportiva de las Vistillas, se ha creado un parterre floral en la glorieta de la Plaza Alemania junto a la fuente, se ha señalizado y dotado de mobiliario a la Ruta de las Pajarrancas en Carrascal, se ha renovado el césped e instalado vallado ornamental en la Plaza del Maestro, se ha renovado el césped en el jardín de Víctor Gallego con Tres Cruces y se ha recuperado los setos y uno de los espacios ajardinados perdidos en el parque de Casa Mohína.

También se han creado dos nuevos parques biosaludables (Cañaveral y Entrepuentes) y se han instalado nuevos juegos en los parques de La Vaguada, Canteras del Raposo y Carrascal. Además, dentro de los trabajos ordinarios de la concesionaria de jardines, se han reparado los caminos de tierra de La Marina, Olivares, San Martín y Valorio.

Actualmente se encuentran en ejecución los ajardinamientos de las calles Waldo Santos, en Vista Alegre, y de la parcela municipal de La Lobata, en San José Obrero, junto a las calles Valdeperdices y Las Vistillas, que

ganarán para la ciudad otros 1800 metros cuadrados de zona estancial.

También se está instalando césped artificial en los parques cuyo caucho presentaba un mal estado.

De cara a las próximas semanas y meses "se recibirá la adquisición de mobiliario más importante de los últimos años, con 30 mesas de madera, bancos de polímero y polietileno, jardineras personalizadas y de colores, papeleras de 2 tipos y fuentes de agua potable de fundición".

También se iniciarán los ajardinamientos de las calles Amor de Dios en Pinilla y Pericuto en San Isidro, además de los trabajos de renovación integral de los parques de la calle Amor de Dios y Las Viñas, así como del nuevo espacio de parkour.

El parque Calistenia de La Marina se abrirá en unos días

También se abrirá en cuestión de días el nuevo parque de Calistenia en La Marina, una vez se consolide el césped recientemente plantado, y se darán a conocer los proyectos de puesta a punto de distintas fuentes ornamentales de la ciudad.

Guarido, con Novo y los periodistas en la presentación proyecto ajardinamiento Peña de Francia / Alba Prieto

De forma sintética, una ingente cantidad de proyectos que, sumados a los proyectos de obra y urbanización, sitúan a nuestra ciudad en una de las coyunturas de mayor inversión pública de nuestra historia reciente, en la que el paisaje urbano de Zamora se transformará completamente.

Expropiaciones

La expropiación de la zona aledaña a la ermita de la Peña de Francia, indicó Guarido, "estaba prevista en el Plan de Urbanismo del año 2000, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha acometido en realidad". La zona comprende 1.400 metros aunque Ayuntamiento y propietario discrepan sobre la cantidad de metros que hay que pagar como expropiados. La valoración del Ayuntamiento ha sido de 220.000 euros, aunque el asunto está en el juzgado y Guarido admite que posiblemente haya que pagar más dinero.

El derribo de los edificios de la avenida de la Feria ha estado año y medio en el juzgado, que ha dado la razón al Ayuntamiento. Va a comenzar en verano.

El derribo de la nave sin uso de la bajada de San Martín 2 también está en el juzgado y también ha sido una expropiación forzosa.

En esta zona quedan por abordar los edificios del número 3 al número 7, cuyos propietarios se oponen al derribo para liberar la muralla. "Al final habrá que llegar a una expropiación forzosa. Porque los propietarios no pueden hacer ningún tipo de reforma, ya que no se les puede conceder licencia al estar esos edificios fuera de ordenación. La gente tiene que ir viendo que no pueden arreglar sus casas porque no se les puede dar licencia y entrarán en la línea de un mutuo acuerdo. Y si no tendrá que ser expropiación forzosa. Pero es que esta expropiación viene del Plan del Urbanismo del año 1986".

Está pendiente la expropiación del edificio de la plaza de Puebla de Sanabria, junto a la iglesia de San Lázaro. Se ha pagado ya la expropiación, en torno a cien mil euros, se ha realizado el proyecto de derribo y el objetivo es desahogar la zona ante la próxima construcción de una rotonda.

Están en marcha también la compra previa al derribo de una casa en Ronda de Santa Ana de mutuo acuerdo con el propietario, con una cantidad cercana a los cien mil euros.

"Con esto cumplimos prácticamente todo lo que decía el Plan de Urbanismo", indicó Guarido, con la apertura además de dos calles en el Paseo de las Mercedes.

Hay otra expropiación de una vivienda adosada a la iglesia del Espíritu Santo, posiblemente de acuerdo con el propietario y es inminente el derribo de la casa de la calle Postigo pegada a la Muralla, junto a la Puerta de la Lealtad.

