Piden a Zamora que se prohíba la entrada de niños a la plaza de toros

La Fundación Franz Weber ha sugerido esta mañana al Ayuntamiento de Zamora hacer valer su declaración como "Ciudad Amiga de la Infancia" para el periodo 2021-2025 impulsando campañas de sensibilización familiar para prevenir que los menores puedan acceder a las corridas previstas este fin de semana.

El caso de Zamora es especialmente particular, ya que el gobierno local no muestra un apoyo público a la actividad, algo que se refleja en la no inclusión de su imagen corporativa en los carteles promocionales.

Carácter preventivo

Los naturalistas apelan al gobierno municipal para que desarrolle acciones de carácter preventivo trabajando en la sensibilización, que se traduce en emplear los recursos del Ayuntamiento para disuadir de la presencia de niñas, niños y adolescentes en la plaza de toros, a través de campañas específicas, como el reparto de material informativo y del consenso científico al respecto.

La ONG va más allá y recuerda que las competencias en materia de Educación son una corresponsabilidad y que las familias per se no siempre "dan con la tecla exacta". Así se entiende que exista una clara minoría de personas que intenten reintroducir a menores de edad en una actividad de violencia real sobre animales.

Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño

De este modo proponen seguir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas realizadas en 2018 y 2023, para que Zamora sea efectivamente una "Ciudad Amiga de la Infancia" y no un premio teórico por establecer algunas políticas locales relacionadas con la materia.

Desde la izquierda, Alejandro Marcos, Daniel Luque y Morante de la Puebla salen a hombros de la plaza de toros de Zamora / JOSE LUIS FERNANDEZ

Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, explica que "existen métodos para que una administración se implique contra una acción que considera lesiva para los intereses y derechos de su población. Consideramos que Zamora puede y debe liderar la oposición institucional al acceso de menores a corridas de toros por el impacto negativo que puede suponer y porque se expone a estas personas a violencia real, auspiciada por familiares que pretenden inculcar el mismo interés por algo que puede tener consecuencias para su desarrollo psicosocial".